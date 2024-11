Ultim’ora Hamilton, terremoto tremendo: è tutto falso

Notizia clamorosa su Lewis Hamilton, gli appassionati di Formula 1 restano a bocca aperta: non c’è nulla di vero, arriva la smentita

Lewis Hamilton torna al centro del dibattito nel mondo della Formula 1. Ancora una volta, però, non per le sue mirabolanti imprese in pista. D’altronde, il meglio per lui e la Mercedes in questa stagione sembra ormai essere andato in archivio da tempo. Dopo la pausa estiva, il pilota britannico non si è più ritrovato, non ha più confermato quanto di buono aveva fatto vedere nella fase centrale della stagione. E anche in Brasile la sua performance è stata tutt’al più sufficiente, non certo lusinghiera e degna di complimenti.

Anche per questo motivo avevano creato un certo scalpore tra gli appassionati, e soprattutto tra i suoi tifosi, alcune dichiarazioni sul pilota britannico, promesso sposo della Ferrari, da parte di chi è già stato, ma ancora di sta per diventare, il dirigente di una delle principali rivali del sette volte iridato nella sua nuova avventura a Maranello.

Si erano diffuse, nelle ultime ore, delle parole importanti, complimenti sinceri al pilota Hamilton, alla sua storia, a quanto fatto anche di recente in Mercedes e a quanto ancora potrebbe fare se solo avesse una vettura all’altezza del suo talento. Peccato che di questi complimenti nulla era vero. Si è trattato semplicemente della più classica, ma clamorosa, delle fake news, in grado di scatenare un vero e proprio terremoto nel mondo delle quattro ruote.

Hamilton protagonista di un’incredibile fake news: cosa è successo

Galeotto fu X, piattaforma da cui non di rado partono tormentoni fasulli o fake news che si diffondono anche negli altri media, spesso facendo più danni che altro. Stavolta i protagonisti involontari di questa vicenda di disinformazione sono stati lo stesso Hamilton e Helmut Marko, uno dei massimi dirigenti di casa Red Bull.

Proprio l’81nne di Graz, secondo un account X di un fan di Lewis Hamilton, si sarebbe negli scorsi giorni lasciato andare a dichiarazioni splendide nei confronti del pilota Mercedes. Ai microfoni di ‘Sky Deutschland’, secondo questo account, Marko avrebbe elogiato il sette volte campione del mondo affermando di ritenersi fortunato che non guidasse quest’anno una McLaren, altrimenti avrebbe già vinto facilmente il campionato da tempo.

Parole che, indubbiamente, avevano il potenziale per far rimanere quantomeno perplessi molti appassionati di Formula 1. Nonostante questo, è stato per giorni discusso e dibattuto non solo tra i tifosi, ma anche all’interno di salotti televisivi importanti come quello di commentatori quali Martin Brundle. Addirittura Damon Hill ha detto la sua pubblicamente su Instagram, dando per scontato che si trattasse di una dichiarazione reale di Marko.

In realtà il dirigente di Graz non ha però mai pronunciato parole di quel genere. Si trattava di una mera fake news, inventata da qualcuno solo per creare scalpore e incensare, come se ce ne fosse bisogno, un pilota come Lewis Hamilton. La ‘bolla’ è quindi esplosa nelle ultime ore, creando un terremoto con pochi precedenti, e dimostrando ancora una volta come basti davvero poco, nell’epoca dei social, per far diventare ‘reali’ anche notizie inventate di sana pianta, e spesso non solo per puro divertimento.