Ultim’ora Sinner, clamoroso annuncio in diretta: nessuno lo immaginava

Conto alla rovescia iniziato per l’esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Nel frattempo, l’azzurro ha annunciato una novità imminente

Manca pochissimo all’atteso esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Dopo il sorteggio dei gironi è stato definito anche il programma delle prime due giornate della prima fase.

Sinner debutterà domenica 10 novembre, nel match serale, contro Alex De Minaur. Successivamente, l’azzurro sarà di nuovo in campo martedì 12 contro Medvedev o Fritz. Giovedì 14 novembre, l’ultima partita del girone prima della possibile semifinale di sabato e della finalissima in programma domenica 17 alle ore 18.

C’è un’attesa spasmodica per rivedere Sinner in campo all’Inalpi Arena a un anno di distanza dalla finale raggiunta e persa contro Djokovic. Proprio un anno fa, a Torino, è cominciata di fatto l’ascesa di Jannik al vertice del tennis mondiale. Di lì a poco, Sinner si è imposto in Coppa Davis e, successivamente, all’Australian Open. Il resto della storia lo conosciamo tutti con 7 titoli all’attivo nel 2024, in attesa delle Finals e della Final Eight di Davis che concluderà la stagione.

Sinner, annuncio ufficiale: ecco cosa farà

Tra una seduta di allenamento e l’altra, Sinner ha partecipato a una serie di eventi a Torino collegati alla sua partecipazione alle Finals. In una conferenza stampa, Jannik ha rilasciato un annuncio importante su un progetto futuro davvero importante ovvero la creazione di una fondazione benefica a suo nome.

Un’iniziativa che lo accomuna ad altri tennisti, impegnati anch’essi in iniziative di solidarietà con le proprie fondazioni ed altri enti benefici. Federer, Nadal e Djokovic, ad esempio, hanno creato da tempo le loro fondazioni benefiche che finanziano progetti a favore dell’infanzia in difficoltà o dell’inclusione tramite l’attività sportiva.

Ora Sinner vuole imitarli. L’annuncio del numero uno del mondo lascia intendere che l’iniziativa è imminente: “Sto per varare una Fondazione – ha svelato Jannik – non voglio dire nulla fino a quando non sarà ufficiale. Ogni giocatore ha una visione molto diversa su come aiutare persone, animali e natura. Si tratta comunque di qualcosa di molto importante per chi è nella nostra posizione.”

Recentemente, di Sinner si è parlato anche per il montepremi di 6 milioni di euro vinto in occasione dell’esibizione dei Six Kings Slam a Riyad. Incalzato sul tema, Jannik ha ribadito come i soldi non siano una priorità rispetto ad altre esigenze, la salute in primis. Ora l’azzurro, con una parte dei suoi guadagni, punta ad aiutare concretamente anche chi è in difficoltà, un’altra “vittoria” dopo le tante ottenute sul campo.