Verstappen confessione shock: “Volevo distruggerlo”

Le ultime dichiarazioni di Max Verstappen hanno lasciato di stucco i suoi tantissimi fan: il campione della Red Bull voleva ‘distruggerlo’

Max Verstappen è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Brasile dopo dieci gare senza successi. Da quando è cominciato il suo dominio in Formula 1 mai il pilota olandese era stato così a lungo senza salire sul gradino più alto del podio. Un digiuno che aveva fatto ridurre moltissimo il suo vantaggio sui rivali, in particolare su Lando Norris.

Con lo straordinario successo a Interlagos, dove partiva addirittura dalla 17esima posizione, il campionissimo della Red Bull sembra però aver messo una seria ipoteca sul suo quarto titolo iridato consecutivo. Il margine su Norris è infatti salito a 62 punti quando mancano solo tre weekend di gare alla fine: Verstappen avrà a disposizione il primo match point già il prossimo 24 novembre a Las Vegas.

Eppure c’è stato un momento proprio in Brasile dove il tre volte campione del mondo stava davvero per perdere la pazienza. Lo ha confessato lui stesso in conferenza stampa, svelando tutta la sua frustrazione per l’eliminazione subita in Q2 che lo ha costretto a partire dalla 17esima casella.

Verstappen da un estremo all’altro: nessuno se l’aspettava

“Le mie emozioni sono passate dal tentativo di distruggere il garage alla vittoria in gara“, le parole di Verstappen, che ha voluto far capire quanto fosse arrabbiato dopo le qualifiche di Interlagos. Il campione della Red Bull ha poi aggiunto che sapeva di poter fare una buona gara anche partendo così dietro ma al tempo stesso era cosciente di quanto sarebbe stato complicato effettuare sorpassi.

Tuttavia già nel primo passaggio Verstappen era passato dal 17esimo all’11esimo posto, dando così il via a una rimonta eccezionale. Pur con la pioggia che aumentava la scelta di rimanere fuori con le gomme intermedie si è rivelata totalmente azzeccata. Un rischio grosso – Norris ha parlato di ‘fortuna’ – che però ha pagato:

“Abbiamo mantenuto la calma sapendo che la gara fosse comunque molto lunga. Abbiamo fatto le scelte giuste”, ha aggiunto il pilota 27enne ormai davvero molto vicino al suo quarto trionfo iridato. Verstappen ha infine evidenziato come a un certo punto la gara in Brasile fosse chiaramente da bandiera rossa, dato che non si riusciva a guidare nemmeno con le gomme da bagnato estremo: “Sembrava quasi di essere su un motoscafo”.