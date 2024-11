Alcaraz non si nasconde: ha spiazzato anche Sinner

Sinner è avvertito, Alcaraz non ha alcuna intenzione di nascondersi: le parole dello spagnolo alla vigilia delle Finals lasciano a bocca aperta

Il conto alla rovescia è terminato. Tutto è pronto per le attesissime ATP Finals 2024, in programma a Torino. L’ultimo grande appuntamento della stagione, la prima grande occasione per i tifosi italiani per vedere dal vivo un azzurro numero uno al mondo. L’attesa per Sinner è spasmodica, ma a catalizzare l’attenzione del pubblico è, ovviamente, anche Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è infatti approdato a Torino non solo per godersi uno spettacolo esaltante, ma anche per vivere da protagonista il torneo e cercare di far suo un titolo di enorme prestigio, mai vinto fin qui nella sua già ricchissima carriera.

Nonostante nelle ultime settimane lo spagnolo non sia stato particolarmente continuo nel suo gioco, come già accaduto lo scorso anno in questa fase della stagione, non può nascondersi e non vuole farlo: al di là di quanto dica il ranking, è il favorito numero due per la vittoria e si sente in grado di arrivare al successo, considerando che più volte in questa stagione ha avuto la meglio su Jannik Sinner negli scontri diretti.

Anche per questo motivo, nella cornice di straordinario fascino del Museo del Risorgimento di Torino, il tennista iberico ha parlato alla stampa con grande convinzione e franchezza, facendo capire chiaramente quali siano le sue intenzioni per questo appuntamento e lasciandosi andare anche a una dichiarazione che ha lasciato di stucco tutti gli appassionati di tennis, compreso lo stesso Sinner.

Sinner spiazzato: le dichiarazioni di Alcaraz sorprendono il mondo del tennis

Non è riuscito ad arrivare alle Finals da testa di serie numero 2, Alcaraz. Tuttavia un sorteggio benevolo gli ha impedito di entrare nel girone di Sinner. I suoi rivali nella prima fase del torneo dei maestri saranno Andrey Rublev, Casper Ruud e soprattutto Alexander Zverev, e probabilmente sarà con quest’ultimo che si giocherà il fondamentale primo posto alla fine del Round Robin.

Nonostante la classifica dica altro, è però pensiero comune che il favorito numero uno in questo girone sia proprio lui. E d’altronde lo stesso Alcaraz ne è pienamente consapevole, come confermato da alcune dichiarazioni che hanno sorpreso la stampa, i tifosi e i suoi stessi rivali.

A Torino il 21enne murciano è arrivato per vincere, e vorrà farlo non solo per regalarsi l’ennesimo grande successo della carriera, ma anche per dare una gioia a tutti i suoi fan, numerosissimi anche in Italia. Un aspetto, quello del sostegno del pubblico, che ha sorpreso anche il diretto interessato: “Sinceramente non so perché così tanti tifosi italiani continuino ad amarmi nonostante sia un rivale di Sinner, forse perché cerco sempre di esprimere un gioco divertente, o magari per la mia personalità. In ogni caso sento molto la passione dei tifosi qui“.

Parole che sottolineano non solo la sportività del pubblico italiano, elogiato dallo stesso campione spagnolo, ma anche una verità acclarata. Ormai Alcaraz, nonostante sia effettivamente il principale pericolo per Sinner, ha infatti raggiunto lo status delle leggende del mondo del tennis, di quei pochi giocatori che, ovunque siano andati, hanno sempre trovato un sostegno eccezionale.

Ed è uno status che, fino a questo momento, si è ampiamente meritato con risultati esaltati e partite sensazionali, come quelle che tutti speriamo di poter vedere anche in questa edizione delle Finals.