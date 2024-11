Era stato bandito, bufera in F1: scoppia il caso intorno a Hamilton

Un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato in F1: era stato bandito, nuovo caso intorno a Lewis Hamilton

Il weekend di Interlagos ha certamente portato alla ribalta la prestazione mostruosa di Max Verstappen che, partito 17esimo, è stato capace di rimontare tutti e chiudere al primo posto in classifica. Una vittoria che sa di capolavoro e che lo avvicina ormai inevitabilmente al suo quarto titolo mondiale.

Sono 62 i punti di vantaggio su Lando Norris e con Leclerc ormai già fuori dai giochi, per il pilota della Red Bull la strada è in discesa. E già a Las Vegas, tra due settimane, l’olandese potrebbe effettivamente festeggiare il tanto sudato titolo. Uno scenario che, vista la superiorità in pista della MCL38, si era complicato e non poco.

Più forte di tutto, di una Red Bull non più al top, di una concorrenza agguerrita, Verstappen ha di fatto zittito tutti. Chi non se l’è invece passata troppo bene in Brasile è stato Lewis Hamilton che, finito decimo, non ha esitato a definire la sua Mercedes “la macchina peggiore che abbia mai guidato”.

Hamilton suo malgrado si è ritrovato, però, al centro di una vicenda passata che è tornata alla ribalta proprio in occasione dell’evento di Interlagos dove si è rivisto un personaggio molto importante nella storia della Formula 1 che non ha propriamente mostrato in passato troppa empatia verso il sette volte campione del mondo che, tra poco più di un mese, lascerà la Scuderia di Brackley per approdare in Ferrari.

Formula 1, un ritorno inaspettato a Interlagos

Si tratta di Nelson Piquet, padre di Kelly la compagna di Max Verstappen e tre volte campione del mondo in Formula 1. La ‘stranezza’, se così si può dire, è legata ad un avvenimento assai spiacevole che riguarda Hamilton ed il 72enne di Rio de Janeiro.

Sul finire della stagione 2021, Piquet aveva esternato alcuni commenti omofobi e razzisti nei confronti di Lewis Hamilton, durante una trasmissione televisiva. Un episodio a che ha portato la FIA a bandirlo dagli eventi di F1. Non solo, perché Piquet per questa vicenda ha dovuto affrontare una causa legale ricevendo, in prima istanza, una condanna a pagare ben 930 mila euro di multa. La sentenza, successivamente, fu annullata.

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate. Piquet, infatti, è stato visto all’interno del box Red Bull in Brasile, insieme a sua figlia Kelly. Una sorpresa non troppo gradita, la presenza di Piquet a Interlagos, da molti ritenuta “indelicata” dopo gli episodi contestati del recente passato