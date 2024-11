Erroraccio per Sinner: gaffe in diretta

Sinner incappa in una gaffe pazzesca: la frase pronunciata davanti a tutti che fa discutere da parte del numero uno al mondo

Cresce sempre di più l’attesa per le ATP Finals al via a Torino. L’appuntamento di fine stagione che riunisce i migliori tennisti del ranking stagionale si svolgerà nella solita cornice entusiasta di pubblico. E soprattutto con un Jannik Sinner nei panni del grande favorito.

In questo 2024 abbiamo assistito all’ulteriore consacrazione del tennista altoatesino, diventato numero uno al mondo. Vetta del ranking detenuta d’autorità da ormai cinque mesi, a sancire un livello altissimo e un dominio tennistico che nei prossimi anni vedrà verosimilmente lui e Alcaraz rivestire il ruolo che è stato dei Big Three.

In una stagione che lo ha già visto conquistare due prove del Grande Slam e tre Masters 1000, tra gli altri successi raccolti, l’obiettivo è senza dubbio trionfare anche alla Finals per ribadire la sua superiorità, vendicando la sconfitta in finale dell’anno scorso. Non ci sarà Djokovic a sbarrargli la strada, si prevede un altro duello con Alcaraz ma occhio anche agli altri rivali. Intanto, si parte dal girone con De Minaur, Medvedev e Fritz.

In questi giorni, a Torino, ci sono già stati diversi avvenimenti importanti per il pubblico, come la conferenza stampa di presentazione del torneo ma non solo. Sinner ha incontrato i tifosi al Teatro Carignano, in una serata che però lo ha visto protagonista di una gaffe esilarante.

Jannik Sinner si confonde all’incontro coi tifosi, la correzione di Cattelan

L’incontro del Teatro Carignano ha visto nei panni di presentatore Alessandro Cattelan, che ha dialogato con l’azzurro e con i fan presenti, raccogliendo le loro domande. Una di queste, ha finito con il mettere in difficoltà Sinner.

Da un giovane tifoso, gli è stato chiesto quale fosse il suo supereroe preferito. La risposta di Sinner ha spiazzato tutti: “Non so, forse Speed, mi piace la velocità“. Incalzato da Cattelan, dopo un attimo di difficoltà Sinner si è corretto e ha spiegato meglio: “Sì, volevo dire Flash“.

La cosa ha scatenato le risate di tutti i presenti e anche Sinner ci ha riso su, confermando la sua grande genuinità, che da sempre lo contraddistingue e contribuisce a renderlo amatissimo dal pubblico. Che ora attende di vederlo in campo ed esprimersi ancora una volta tramite un tennis stellare, per raccogliere un altro grande successo.