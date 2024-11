In pista insieme a Zanardi: FOTO commovente

Alex Zanardi commuove tutti i fan con una foto che riguarda la pista e la sua grande passione: i tifosi ricordano i fasti di un tempo

Nel corso della sua grande carriera sulle quattro ruote, l’ex pilota bolognese ha realizzato grandi imprese, soprattutto in America. Prima di sbarcare nella Formula CART, ebbe il suo spazio anche in Formula 1, anche se con poco successo.

Alex Zanardi è stato uno degli sportivi italiani più poliedrici degli ultimi anni. Prima del 2020, anno del suo terribile incidente sulle strade della Val D’Orcia, ha saputo emozionare tutti con le sue imprese paralimpiche, in grado di fruttargli un doppio oro. Coin la handbike ha vinto sia a Londra nel 2012 che a Rio de Janeiro, nel 2016. Prima di diventare un’icona per tutti gli sportivi diversamente abili, Zanardi è però stato un grande esponente del mondo dei motori.

Fin dall’infanzia ha coltivato la sua passione per le quattro ruote, iniziando a 14 anni con le gare dei Go-Kart. In otto anni ha vinto tre titoli nazionali e un europeo. Questa ascesa lo ha portato nel 1991 a varcare i cancelli della Formula 1, prima con la Jordan, poi con la Minardi e infine con la Lotus. A quel punto, nonostante i risultati non straordinari, con scuderie tutt’altro che competitive, qualcuno si aspettava (lui compreso) il grande salto in un top team. Invece alla fine è arrivato il volo transoceanico, per andare a tentare la fortuna negli Stati Uniti.

Il commovente ricordo di Zanardi in Formula 1: la FOTO fa piangere i tifosi

Alex Zanardi ha dominato la Formula Cart americana per un biennio, tra il 1997 e il 1998, vincendo due titoli CART World Championship Series con il Team Chip Ganassi. A quel punto è arrivata un’altra chiamata da parte della Formula 1 e il ritorno in Europa, con la Williams nel 1999. Anche lì, però, la competitività della vettura non lo ha aiutato, portandolo a gare di coda e con pochi acuti.

Le premesse quando si trovata con la Lotus erano diverse, con la forte speranza di poter prima o poi trovare la chance giusta per emergere. Ecco quindi che questo scatto condiviso su X, che ritrae Alex Zanardi in Formula 1 nel 1994, è un’estasi pura peer chi ricorda quel periodo.

Nella fattispecie ci si trovava in una piovosa Suzuka, per il Gran Premio del Giappone e il compagno di squadra di Alex era Mika Salo, finlandese transitato anche in Ferrari cinque anni più tardi. Immagini di una Formula 1 che non esiste più.