Inter-Napoli 1-1, Calhanoglu croce e delizia di Inzaghi

Non basta la rete di Scott McTominay al Napoli per sbancare San Siro. L’Inter rimonta con Calhanoglu. Nella ripresa è poi ancora il turco ad avere l’occasione migliore, il turco non è però abbastanza freddo dal dischetto e colpisce il palo. Primo errore su 20 rigori per Calhanoglu con l’Inter.

Inter-Napoli, ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

La partita

Dopo un inizio lento la gara si sblocca al 25′ con gol di McTominay. Alla prima occasione, arriva il vantaggio del Napoli che ammutolisce San Siro. Traversone dalla bandierina di Kvaratskhelia per Rrahmani che calcia al volo, il suo diventa un assist per McTominay che tocca quasi da zero metri e manda la sfera alle spalle di Sommer. Pari nerazzurro al 44′. Il capolavoro di Hakan Calhanoglu, l’Inter trova il pareggio a San Siro e ci pensa il turco con un grandissimo gol. Esterno destro dai trenta metri del centrocampista turco, Meret intuisce e tocca ma non basta per la rete del pareggio dei nerazzurri. Al 52′ palo per Dimarco. Ad un passo dal gol Federico Dimarco, dopo un batti e ribatti al limite dell’area di rigore arriva la conclusione il mancino del laterale dell’Inter che trova la respinta del palo. Al 72′ rigore per l’Inter. Intervento falloso di Zambo Anguissa ai danni di Dumfries, arriva il fischio di Mariani che indica il dischetto. Proteste dei calciatori del Napoli. Dal dischetto sbaglia Hakan Calhanoglu, primo errore in Serie A per il turco. Colpisce il palo della porta di Meret e il risultato rimane di parità. Finisce 1-1. Il Napoli resta primo. Inter quarta.