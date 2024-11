Serie A, Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Sarà la sera del big match più atteso di questo avvio di Serie A. A San Siro vanno in campo Inter e Napoli che si giocano il primato. Un pareggio terrebbe in testa il Napoli, ma con un vantaggio ormai assottigliatosi a +1 anche su Atalanta, Fiorentina ed Inter e +2 sulla Juventus.

Per l’Inter vincere sarebbe, non solo una grande dimostrazione di forza, ma varrebbe anche il primato in classifica in solitaria.

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.