Ufficiale Valentino Rossi, fan disperati: la notizia è appena arrivata

Il nome di Valentino Rossi continua a essere costantemente richiamato quando si parla di MotoGP. Le ultime dichiarazioni lo confermano ancora

Negli ultimi 30 anni circa di motorsport, uno dei volti che ha maggiormente inciso sullo sviluppo e la popolarità delle gare motociclistiche è stato senza dubbio Valentino Rossi, diventato grazie alle sue grandi prestazioni uno dei piloti più vincenti di sempre in Moto GP. Il Dottore, grazie alla sua carriera eccezionale, è riuscito ad accumulare un grandissimo numero di tifosi che ancora oggi lo seguono sempre con passione.

Nonostante il ritiro, Rossi non ha smesso di dedicarsi alla sua passione per il motorsport e, oltre a possedere un team in MotoGP, gareggia nell’automobilismo con una BMW nel campionato endurance. I suoi fan lo seguono sempre con passione e sperano che non smetta mai di gareggiare. Un nome, quello di Rossi, sempre di attualità nel motorsport e spesso ancora citato quando si tratta di fare paragoni con i protagonisti della MotoGP

Moto GP, Giacomo Agostini parla del dualismo tra Valentino Rossi e Marc Marquez

A parlare di Valentino Rossi, è stata recentemente un’altra leggenda del motomondiale come Giacomo Agostini. Il campionissimo, in una recente intervista a Relevo, si è soffermato sulla rivalità tra Rossi e Marc Marquez, ribadendo ulteriormente il suo punto di vista tra questi due grandi piloti.

“Marc Marquez è il mio punto debole, perché penso che entusiasmi il pubblico, la gente che va a vedere le gare. È un ragazzo che dà spettacolo e tutti lo adorano. Valentino Rossi è un grande, un pilota astuto. Chi vince nove titoli mondiali deve essere dannatamente bravo”, ha dichiarato Agostini confermando di avere una predilezione per Marquez, peraltro già emersa in altre sue dichiarazioni passate.

A riguardo, Agostini ha proseguito la sua analisi, soffermandosi su un’altra grande differenza tra i due piloti, emersa chiaramente quando si sono affrontati: “Quando si sono affrontati non avevano la stessa età, uno iniziava, l’altro no e ciò potrebbe aver influito sui risultati finali. Anche se riconosco che anche Rossi ha generato entusiasmo… la verità è che Marc Marquez è più spericolato e audace. È un combattente e alla gente potrebbe piacere di più”.