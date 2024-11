COMUNICATO STAMPA PREMIO LETTERARIO “ PIETRO MENNEA” Il 16 novembre, alle ore 16:00, il Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” sito a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (SA) ospiterà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Sportivo Internazionale “Pietro Mennea”, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito. Il premio, riconosciuto ufficialmente dalla moglie Manuela Olivieri, gode del Patrocinio di prestigiose istituzioni quali la Fondazione Pietro Mennea, l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti e Pescara, l’Unione Sportiva Salernitana 1919 e la FIDAL. Questa cerimonia rappresenta un’occasione unica per celebrare la cultura sportiva e i valori etici che essa ispira, rendendo omaggio a coloro che, attraverso le loro opere, hanno saputo trasformare lo sport in poesia e fonte di ispirazione. Tra gli ospiti d’onore, spicca la presenza di Carolina Foresti, atleta paralimpica, il cui coraggio e dedizione incarnano l’essenza più pura dello spirito sportivo.

Di seguito, l’elenco dei premiati e le rispettive categorie: Categoria A (Romanzi Editi e Biografie Edite) Primo Classificato Carlotta Gilli, Mauro Giorgini – Una luce nell’acqua Secondo Classificato Manuela Benelli – Fuori dal corpo Terzo Classificato Mauro Grimaldi – Quanto sei bella Roma Premio Speciale della Giuria Valutatrice Bruno Conti, Giammarco Menga – Un gioco da ragazzi Premio Speciale del Presidente della Fondazione Francesco Pietrella – Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone. Michele Rizzitelli – Una coppia Guinness. Le nostre mille maratone. Premio Speciale del Direttore Artistico Gianluigi D’Ambrosio – Difendendo da giganti Categoria C (Saggi Editi e Manuali Editi) Primo Classificato Mattia Rizzo, Stefano Zerbato – Calcio e principi Secondo Classificato Nicolò Ragalmuto – Marginal gains per l’atleta vincente Premio Speciale della Giuria Valutatrice Rodolfo Lisi – Il polso del tennista Premio Speciale del Presidente della Fondazione Pasquale Mallozzi – Di cosa parliamo quando parliamo di sport Premio Speciale del Direttore Artistico Maurizio Targa – Padre vostro

Categoria D (Racconti Sezione Adulti) Primo Classificato Sergio Mari – Certi silenzi dovrebbero restar zitti per sempre Secondo Classificato Massimiliano De Luca – Quando giocando si imparava la vita Terzo Classificato Massimiliano Bruno – Matthias Sindelar, storia d’amore e di sfida Premio Speciale Coraggio e Solidarietà Cinzia Bevilacqua – Nessuno ferma il rosa Premio Speciale Fratellanza e Generosità Armando Napoletano – Scusate ha segnato Paolino Ponzo Premio Speciale Resilienza e Riscatto Daniele Bartocci – Julio Velasco, il Re Mida Categoria B (Romanzi Inediti e Biografie Inedite) Primo Classificato Nicola Lupi – Gerry Pine: la voce della vittoria Secondo Classificato Stefano Nadalini – Sconfitti di successo Categoria E (Racconti Sezione Scuola) Primo Classificato Andrea Albanese – Uniti si vince Premio Mennea per la Determinazione e la Rinascita Carolina Foresti Premio Mennea alla Carriera Lucio Schiuma (Autore Letterario Pluripremiato) Premio Mennea alla Memoria Francesco Pontone Premio Mennea per il Valore della Famiglia Flora Di Giaimo vedova Amodio