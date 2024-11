Italia, per gli azzurri è il raduno della consapevolezza

È il raduno della continuità, del dare seguito a quanto fatto in passato. Il cambiamento è dipeso soprattutto da loro. Così Luciano Spalletti in vista dei match contro Belgio e Francia che chiuderanno il girone di Nations League. Il ct azzurro ci ha tenuto a specificare quanto la crescita del gruppo azzurro sia dipesa soprattutto dai suoi giocatori che negli ultimi mesi hanno trovato la consapevolezza giusta centrando risultati importanti come il successo in Francia. Un’Italia pronta a scoprire giovani talenti come lo Juventino Savona o il viola Comuzzo. Viola dalla quale arriva anche Moise Kean. Il centravanti gigliato è diventato con la tripletta al Verona il vice-capocannoniere della Serie A alle spalle del compagno in azzurro Retegui, primo ad 11 gol. Kean e Retegui, da cui Spalletti è pronto a ripartire. Con il ct che ha confermato come i due bomber possano anche giocare insieme. Un’Italia che dovrà fare a meno degli infortunati Calafiori e Ricci ma che ritrova Locatelli che torna tra i convocati. Con l’obiettivo di centrare almeno un punto tra Belgio e Francia per volare così alla fase finale della Nations League…