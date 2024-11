Juventus, Giuntoli: “Noi abbiamo bisogno di tempo”

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche della classifica molto corta in Serie A, che permette a tante squadre di sognare in grande: “È il bello di questo campionato, le tante squadre là in cima portano interesse, che fa bene a tutti e dà la giusta pressione. Noi abbiamo bisogno di un po’ di tempo, c’è stato qualche infortunio di troppo ma grazie al mister e ai ragazzi siamo lì, cerchiamo di non smettere mai di sognare“.

Come va l’innamoramento con Thiago Motta?

“Siamo molto contenti dell’operato del mister e di tutti i ragazzi, per impegno e dedizione. Siamo ripartiti praticamente da zero, cambiando modo di pensare, siamo una delle squadre più giovani. Pensiamo settimana dopo settimana, convinti che il lavoro possa portarci più in alto“.