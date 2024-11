Alonso è una furia: “Non è all’altezza”

Fernando Alonso ha espresso tutto il suo disappunto nell’ultima intervista: le parole del pilota della Aston Martin sono davvero molto dure

Il Mondiale 2024 di F1 non è stato certamente uno dei più soddisfacenti per Fernando Alonso. Le aspettative nei confronti nella Aston Martin – che nella prima parte della scorsa stagione sembrava in grado di competere per le prime posizioni – sono state completamente disattese dalla realtà. Il pilota asturiano non è mai riuscito a centrare nemmeno un podio: l’unica soddisfazione è il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, concluso però in settima posizione.

Alonso attualmente è nono in classifica con soli 62 punti e sarà questa probabilmente la sua posizione finale, visti gli 89 punti di ritardo su Sergio Perez (ottavo) e i 31 di vantaggio su Hulkenberg (decimo) quando mancano tre weekend alla fine della stagione. Il 43enne di Oviedo ha faticato tantissimo anche in Brasile, dove ha chiuso al 14esimo posto dopo essere partito dalla nona casella.

Il fine settimana sul circuito di Interlagos è stato totalmente caratterizzato dalle pessime condizioni meteorologiche che hanno oltretutto fatto emergere tutte le criticità che riguardano le gomme ‘full wet’. Un particolare che ha mandato su tutte le furie proprio Fernando Alonso: il pilota spagnolo non le ha mandate a dire.

Alonso è una furia: parole durissime

Gli pneumatici da bagnato hanno due problemi: oltre alla finestra di utilizzo davvero molto ridotta rispetto alle gomme intermedie, infatti, le full wet sollevano anche tantissima acqua al passaggio delle vetture e di conseguenza abbassano parecchio la visibilità. Questo costringe spesso le scuderie ad adottare le gomme intermedie quando ci sono piogge così forti come quella che si è abbattuta sul GP del Brasile, ma chiaramente la tenuta di strada con questi pneumatici è a dir poco precaria.

“Non erano le condizioni ideali, ma non abbiamo nemmeno degli pneumatici da Formula 1″, ha sbottato Alonso ai microfoni di ‘DAZN’, evidentemente infastidito da cosa succede in pista con queste condizioni meteo. “Quando piove un po’ ci sono sempre aquaplaning e incidenti. A volte non si riesce nemmeno a seguire la Safety Car”, ha detto il pilota della Aston Martin.

Alonso ha poi concluso con parole molto chiare: “Dobbiamo migliorare questo aspetto“. Chiaramente quello del pilota asturiano è un invito rivolto soprattutto a Pirelli, sebbene toccherà anche alla FIA riuscire a trovare la migliore soluzione possibile quando si verificano situazioni come quella che abbiamo visto in Brasile.