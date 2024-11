Cruzeiro, occhi puntati sul talento Tevis

Tevis, ala destra classe 2006 di proprietà del Cruzeiro, ha recentemente fatto il suo debutto in prima squadra nella partita disputata all’inizio di ottobre contro il Fluminense. L’allenatore della squadra di Belo Horizonte, Fernando Diniz, lo considera un talento promettente, apprezzandone le qualità tecniche, il dribbling e la versatilità, essendo ambidestro.

Tevis è uno dei pilastri dell’Under 20 del Cruzeiro, con 8 gol in 20 presenze tra campionato Brasileiro U20 e fasi finali, in questa stagione. Il suo contratto è attualmente in scadenza il 31 dicembre 2026.

Lorenzo Lepore