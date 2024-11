Inter, Zanetti: “Lautaro capitano nell’animo”. Poi l’annuncio su Bisseck

A margine della serata benefica “Un brutto t1po!”, promossa dalla Fondazione SoStegno70 e a supporto del Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha risposto ad alcune domande dei colleghi di Cronache di Spogliatoio, partendo dal momento di forma di Lautaro: “Sappiamo che Lauti è in un momento in cui gli riescono meno le cose, ma ha un valore umano e calcistico fuori dal normale. Soprattutto per gli attaccanti, esistono momenti così. Posso dirvi che dopo che ha vinto Mondiale e Copa America è diventato sempre più capitano nell’animo”.

Zanetti ha parlato poi del ruolo di Frattesi: “E’ diverso da Barella, ma per noi è una dinamite che in alcune circostanze ci garantisce il cambio di passo”.

Cambiando poi argomento, ecco il focus su Yann Bisseck, ormai prossimo al rinnovo fino al 2029: “Abbiamo allungato il suo contratto perché si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed è maturato come calciatore e uomo”.

Non si poteva tralasciare il ricordo del Triplete: “La mia notte tra Madrid e Milano non è mai finita. Non ho dormito, tornare da capitano con la Coppa era pace e gioia. Se guardate la mia faccia con la coppa, non sono io. Lì dentro c’è il 5 maggio e tutte le sconfitte che ci hanno reso più forti”, ha detto Zanetti.