Juve, Pogba e le altre decisioni imminenti

Tempo di decisioni in casa Juventus. La società lavora per risolvere il contratto di Pogba, che dopo la riduzione della squalifica per doping potrà tornare a giocare da marzo. Previsti degli incontri tra la dirigenza e l’entourage del calciatore, al fine di trovare un’intesa per la chiusura del rapporto in termini cordiali. Proprio come avverrà in giornata con Paolo Montero, che sarà ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore della Next Gen, dopo che la seconda squadra della Juve ha riscontrato diverse difficoltà nel girone C di Serie C. I bianconeri sono in fondo alla classifica e impelagati dentro la zona retrocessione, il club è intenzionato a richiamare Brambilla che giusto un paio di settimane fa ha risolto il contratto con il Foggia. Thiago Motta nel frattempo lavora con i pochi che sono rimasti alla Continassa: anche Locatelli è stato richiamato in extremis da Spalletti in nazionale, dopo l’infortunio di Ricci. E così a Torino ci sono solo i portieri e giusto qualche giocatore che deve sfruttare la pausa per riprendere la migliore condizione.