Sinner ha confessato: l’annuncio gela i fan

Doccia gelata per i tifosi di Jannik Sinner: il numero 1 del ranking Atp lo ha finalmente confessato. Ecco di cosa si tratta

È partita con il piede giusto Jannik Sinner nelle Atp Nitto Finals, in corso di svolgimento all”Inalpi Arena’ di Torino. Il numero 1 del mondo si è sbarazzato domenica in due set, 6-3, 6-4, di Alex De Minaur mettendo subito le cose in chiaro, prima di affrontare Fritz nella seconda sfida oggi.

Il 23enne altoatesino è ancora una volta l’avversario da battere, il grande favorito per il trionfo nel ‘torneo dei maestri’ per gli appassionati e per addetti ai lavori come l’ex tennista svedese, attualmente allenatore e commentatore sportivo, Mats Wilander.

Il vincitore di 7 titoli dello Slam, più un altro nel doppio, non vede nessuno in grado di impensierire Sinner sul cemento dove in questa stagione il numero 1 del ranking Atp ha messo in bacheca gli Australian Open e gli Us Open in aggiunta ad altri cinque tornei. Se l’endorsement dell’ex numero 1 del mondo (settembre del 1988) manda al settimo cielo i tifosi di Sinner, una confessione del 23enne di San Candido su un’altra questione li riporta con i piedi per terra.

Sinner e la relazione con Anna Kalinskaya: “Non è cambiato nulla”

Un 2024 da incorniciare per Jannik Sinner che punta a chiuderlo in bellezza completando l’opera che non gli è riuscita lo scorso anno quando la sua corsa nelle Atp Finals si è fermata all’ultimo atto al cospetto di Novak Djokovic.

Ma il 2024 è un anno da ricordare per il campione di San Candido anche una grande novità nella sua sfera personale. Dalla scorsa primavera, infatti, Sinner è fidanzato con la tennista Anna Kalinskaya, di due anni più grande. Una relazione che ha giovato anche alla vita sportiva di entrambi visto che la tennista russa proprio quest’anno ha raggiunto il suo best ranking, 11esimo posto, mentre attualmente è 14esima.

Motivo per il quale, Jannik Sinner, nell’intervista concessa a ‘Equire UK’, ha spiazzato quando alla domanda su cosa abbia aggiunto la tennista russa alla sua vita ha risposto che la Kalinskaya non ha modificato la sua routine quotidiana: “Che cosa ha aggiunto alla mia vita Anna? Non credo che sia cambiato nulla. Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona”.

Insomma, un Sinner impassibile e glaciale nel privato così come siamo abituati ad ammirarlo su un campo da tennis. O forse è solo una risposta di facciata per proteggere la sua love story dal gossip e dall’attenzione morbosa dei fan. Del resto, il loro rapporto procede a gonfie vele anche perché Jannik e Anna vivono la loro storia d’amore lontano dai riflettori.