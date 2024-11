Ferrari, accordo vicinissimo: firma un top assoluto

La Ferrari sta per mettere a segno un altro colpo super: il top è vicinissimo alla firma con la Rossa, i tifosi sono in estasi.

La Ferrari si prepara agli ultimi tre appuntamenti stagionali in Formula 1 con la possibilità di dare l’assalto al titolo Costruttori. La scuderia di Maranello ha solo 36 punti di ritardo dalla McLaren in classifica e sogna di vincere di nuovo un Mondiale che manca in bacheca ormai da 16 anni. Tuttavia il Cavallino rampante sta già predisponendo le basi per provare a raggiungere anche altri successi in futuro.

Lo vediamo in F1, dove la Rossa accoglierà nel 2025 un campione leggendario come Lewis Hamilton – che prenderà il posto di Carlos Sainz – ed è al lavoro per migliorare ulteriormente la squadra di ingegneri e tecnici. Ma la Ferrari è molto concentrata anche su altri fronti: proprio in queste ore sono arrivate notizie molto importanti che riguardano il mondiale WEC 2025.

Gli appassionati della Rossa sanno già che l’equipaggio della Ferrari che ha regalato grandi soddisfazioni – due vittorie nelle due edizioni della 24 Ore di Le Mans – è stato confermato anche per il prossimo anno: sulla #50 ci saranno ancora Fuoco, Molina e Nielsen, mentre sulla #51 sono confermati Giovinazzi, Calado e Pier Guidi.

Colpaccio Ferrari: il top a un passo dal rinnovo

Ma non è tutto, perché anche un grande campione come Robert Kubica sta per rinnovare il suo contratto con la Ferrari. In un’intervista rilasciata a ‘Sportscar 365’, infatti, il pilota polacco – che ha corso in F1 con BMW Sauber, Renault, Williams e Alfa Romeo – ha fatto capire che il suo rinnovo con AF Corse è probabile. Tuttavia sempre Kubica ha sottolineato che l’obiettivo deve essere quello di vincere la 24 Ore di Le Mans: un trionfo che il 39enne ha solo sfiorato nel 2021, quando il ritiro del suo compagno di squadra Ye Yifei lo costrinse a rinunciare al sogno all’ultimo giro.

Proprio con Ye Yifei (e con il giovane Robert Shwartzman) il pilota polacco è stato protagonista di un’ottima stagione quest’anno nella categoria Hypercar: il terzetto ha conquistato la vittoria assoluta alle 6 ore del COTA. Un rendimento, quello di Kubica, che dovrebbe portare presto alla fumata bianca con la Ferrari.

“Quando ho scelto AF 12 mesi fa, l’idea era quella di restare. Per me non ha senso cambiare le cose – le parole di Kubica – Ma, come spesso accade negli sport motoristici, alcune cose devono funzionare”. Il 39enne polacco vuole essere a bordo della migliore macchina possibile per Le Mans: in questo momento crede che l’auto più adatta sia proprio la #83: “Devo essere sincero, ero in trattative e potrebbero esserci opportunità in altri posti, ma penso che restare sulla #83 sia la mia migliore possibilità a Le Mans”.