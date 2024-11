Verstappen cambia scuderia: stravolta la Formula 1

Max Verstappen lascia la Red Bull per un’altra scuderia di Formula 1? Prende quota il clamoroso ribaltone, parola dell’esperto

Quando la stagione 2024 di Formula 1 è nel pieno della sua fase decisiva, cominciano a susseguirsi una serie di voci di mercato abbastanza clamorose. Una di questa riguarda il tre volte campione del mondo Max Verstappen e sostiene che l’olandese potrebbe presto lasciare la Red Bull per continuare la sua carriera altrove.

Del resto, non è un mistero che in quel di Milton Keynes non tira un’aria propriamente serena da qualche mese a questa parte. Dopo la morte del boss Dietrich Mateschitz, infatti, all’interno della compagine anglo-austriaca si sono registrati diversi episodi che hanno spaccato in due la squadra.

Prima la guerra di potere interna tra il team principal Christian Horner ed altre figure di spicco, poi il controverso caso di “comportamenti inappropriati” verso una dipendente che ha visto protagonista lo stesso manager britannico, seguito dagli addii di molteplici figure di rilievo, tra cui il geniale ingegnere Adrian Newey. E se a ciò aggiungiamo il netto calo prestazionale delle vetture, risulta chiaro che la Red Bull non stia attraversando uno dei suoi periodi migliori, per usare un eufemismo.

Quale futuro per Max Verstappen? L’esperto lo vorrebbe lontano dalla Red Bull: le sue parole

Ed è appunto l’insieme di tutti questi fattori che potrebbe portare Verstappen a scegliere un nuovo progetto per il suo futuro. Recentemente si era parlato di Mercedes, ma il team di Brackley aveva fretta di trovare un sostituto di Lewis Hamilton ed ha già annunciato il giovane italiano Kimi Antonelli. Quindi l’alternativa più plausibile per il prosieguo di carriera di SuperMax, adesso, è un’altra. Ci riferiamo alla Aston Martin, squadra motorizzata Honda (ex fornitore ufficiale della Red Bull) e prossima destinazione proprio di Newey.

Oltre ai tanti rumors mediatici, anche qualche addetto ai lavori sostiene che l’Aston Martin sia la destinazione ideale per il futuro di Verstappen. Juan Pablo Montoya, ad esempio, si è così espresso ai microfoni di ‘Gambling Zone’: “Alonso non è un’opzione a lungo termine. Quando prenderanno questa decisione diranno: ‘Abbiamo la Honda, abbiamo Newey, perché non puntare su Max?’ Questo significherebbe offrire a Max lo stesso tipo di accordo che ha ottenuto Newey, ma con un contratto migliore. Si tratta di un progetto a lungo termine con uno dei migliori piloti al mondo, se non il migliore. Lui farà bene, guadagnerà più soldi e l’azienda varrà ancora di più“.

Insomma, secondo l’ex pilota di Williams e McLaren quello tra Verstappen e l’Aston Martin sarebbe un matrimonio conveniente per tutte le parti in causa. Staremo a vedere se tale suggestione di mercato assumerà poi i tratti concerti di una clamorosa operazione.