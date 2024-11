Dossier, legali Floridi: “Da Gravina attacco diffamatorio”

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – «In riferimento al comunicato stampa del dottore Gabriele Gravina, leggiamo per la quinta volta di annunci di querele o denunce, di cui mai abbiamo avuto evidenza. Ribadiamo che il nostro assistito non ha partecipato a complotti e risponderà e documenterà ogni fatto o circostanza esclusivamente nelle sedi competenti, se necessario, come peraltro è sempre avvenuto su esplicita richiesta dell’Autorità Giudiziaria». Lo affermano in una nota i legali dello studio Marcello Elia che assistono Emanuele Floridi.

«Questo attacco gratuito è l’ennesimo atto volto a distogliere l’attenzione da quanto accaduto, diffamando un privato cittadino peraltro disponibile in ogni momento a un confronto pubblico – prosegue la nota -. La rilevanza anche mediatica che Gravina sembrerebbe cercare, attraverso toni e messaggi che potrebbero sembrare anche intimidatori, non impedirà a Floridi di ribadire, se richiesto dalle competenti autorità, quanto a sua conoscenza». I legali specificano «altresì che il nostro assistito non è indagato e che in questa vicenda si è sempre limitato a rispondere alle domande dell’autorità giudiziaria, come persona informata sui fatti». (ANSA).

