Insigne, che stoccata a Spalletti: “Non vede i calciatori fuori dall’Italia”

Intervistato da Repubblica, Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli, che ora milita in MLS con la casacca del Toronto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Non mi sento un ex, non ancora. Alla nazionale non si dice mai addio, nemmeno a quarant’anni e io ne ho ancora 33. In Canada sto benissimo e sono contento dell’esperienza, ma ho un grande rammarico: in Italia chi va a giocare lontano è escluso in automatico dalla nazionale e non capisco perché. I sudamericani fanno ogni volta 13 ore di volo, perché noi non possiamo?”.