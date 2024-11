Italia, il rilancio di Kean: “Non mi pongo limiti: Firenze crede in me! La Juve…”

Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana e della Fiorentina al New York Times: “Firenze, come città, crede in me e questo mi ha dato quella marcia in più per migliorare e fare bene. Hanno a cuore la maglia. Ti danno calore assoluto. Quest’anno è molto importante per me dimostrare il mio valore. Venivo da un anno non facile…”.

La Juve? “Arrivi alla mia età, ho 24 anni, e ci sono momenti in cui parlo con i miei compagni e dico: ‘Ho già fatto tutto’. Non necessariamente nel calcio, ma nella vita rispetto ad altri ragazzi sui 25 anni. La Juventus mi ha insegnato molta disciplina. Mi hanno preso dal nulla. Ero un ragazzo di strada e mi hanno insegnato molto. Ho lasciato casa presto e loro erano più di una famiglia per me. Mi hanno buttato in prima squadra a 16 anni ed è stato un sogno”.

All’Everton non è andata come si immaginava.

“Di tutte le esperienze che ho avuto, non mi sentirete mai dire di averne avuta una brutta. Trovo aspetti positivi in ​​tutte. Se non avessi trascorso quell’anno all’Everton, non avrei imparato le cose che ho imparato lì. Sono stato un po’ sfortunato. Sono andato lì pensando di giocare un po’ di più, avevo 19 anni. Sono arrivato dalla Juve e pensavo di fare scintille. Purtroppo non è andata così. Abbiamo cambiato tre allenatori quell’anno e mentalmente… Era tutto nuovo per me. Ero in Inghilterra, era un ambiente nuovo”.

Nazionale? “Ci tengo molto. Mi ha fatto male non essere stato convocato all’Europeo la scorsa estate e non aver vinto quello del 2021. Come ho detto, anche da quello ho imparato. Devo dimostrare di meritare di essere lì. Ogni volta che giochi per l’Italia devi sudare e dimostrare quanto sia importante indossare quella maglia. Ora voglio solo scendere in campo, segnare gol e qualsiasi cosa dovrà venire fuori, arriverà. Non mi pongo limiti”.