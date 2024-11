Sinner, colpo di scena alle Atp Finals: è successo negli spogliatoi

Decisamente un buon inizio per Jannik Sinner alle Atp Finals. Dopo il match con Fritz, ecco cosa è successo negli spogliatoi

È la settimana di Jannik Sinner. La partecipazione del tennista azzurro alle Atp Finals di Torino sta attirando un grande seguito di pubblico, coinvolgendo anche chi non segue abitualmente il tennis.

Il numero uno del mondo, finora, ha ripagato ampiamente l’attesa con due vittorie, entrambe in due set, nelle prime due partite del girone contro De Minaur e Fritz. Il doppio 6-4 con cui Sinner ha sconfitto Fritz, bissando il successo della finale dello Us Open, ha avvicinato l’azzurro alla qualificazione in semifinale.

Si deciderà tutto nell’ultimo match del gruppo Nastase contro Medvedev, in programma stasera Sinner può qualificarsi come primo del girone con una vittoria contro il russo con qualsiasi risultato. Qualificazione possibile da primo anche con una sconfitta per 2-1 e la concomitante affermazione di Fritz su De Minaur. Addirittura, Jannik può passare in semifinale anche perdendo 2-0 con Medvedev, qualora De Minaur battesse Fritz. Insomma, una semifinale alla portata del numero uno del mondo che punta decisamente alla vittoria del torneo dal quale, lo scorso anno, è iniziata la sua ascesa con la finale raggiunta e persa contro Djokovic.

Sinner, che incontro negli spogliatoi: ecco con chi era

Come accaduto nelle passate edizioni del torneo, anche in quella in corso non sono poche le presenze illustri sugli spalti della Inalpi Arena. Nel match di esordio contro De Minaur, le telecamere hanno indugiato a lungo su Giorgio Chiellini. In quello con Fritz, invece, applausi del pubblico ogni volta che sul maxischermo veniva inquadrato un altro ex calciatore (e allenatore) della Juve ovvero Andrea Pirlo che ha ricambiato con un saluto l’ovazione degli spettatori.

A proposito di ex Juve, Sinner ha avuto l’opportunità di incontrare negli spogliatoi anche Massimiliano Allegri. Il tutto è stato documentato da un filmato pubblicato sul profilo Instagram della Federtennis.

“Ho visto un gran rovescio ieri..“, così Sinner ha salutato Allegri alludendo alle capacità tennistiche delle ex allenatore della Juve che stava parlando con il preparatore atletico Marco Panichi prima dell’arrivo del tennista. Stretta di mano e abbracci tra i due con Allegri che si è complimentato con Sinner, rivelandogli di aver sbagliato pronostico sul punteggio dei set nella partita con Fritz. “Va bene così dai”, con un altro sorriso Sinner ha salutato Allegri. Vedremo se l’allenatore sarà presente in tribuna anche nei prossimi incontri di Jannik alla Inalpi Arena.

L’azzurro sarà in campo stasera alle 20.30 contro Medvedev. L’eventuale semifinale è prevista sabato pomeriggio. Finalissima, domenica alle 18.30.