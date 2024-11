UEFA Nations League, Belgio-Italia: gara più contratta rispetto all’andata?

Tornano in campo gli Azzurri di Luciano Spalletti. Questa sera, alle ore 20,45, si giocherà Belgio-Italia, sfida valida per il quinto turno della fase a gironi della UEFA Nations League. La gara, prevista allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, potrebbe essere determinante per la qualificazione ai quarti di finale.

L’Italia, in questo momento, è in testa al gruppo 2 della Lega A con 10 punti: gli Azzurri, infatti, hanno vinto tre gare a cui si è aggiunto un pari. Nell’ultimo impegno, hanno superato nettamente Israele con un secco 4-1 dopo il successo del match di andata, oltre al successo sulla Francia. Considerando che i transalpini occupino il secondo posto con 9 punti e che gli stessi belgi siano terzi con 4 punti, all’Italia basterebbe un pareggio per ottenere la qualificazione matematica.

La nazionale guidata da Tedesco, dopo aver vinto all’esordio contro Israele, ha perso entrambe le gare contro Les Bleus e ha chiuso sul 2-2 la sfida d’andata all’Olimpico di Roma con l’Italia. Dopo un inizio spumeggiante degli Azzurri, che si erano portati sul doppio vantaggio, l’espulsione di Pellegrini ha cambiato l’andazzo del match e ha rinvigorito i belgi, capaci di rimontare i due gol di svantaggio.

Guardando ai precedenti, possiamo notare come l’Italia abbia vinto tre delle ultime quattro gare disputate e che non perda da un match amichevole da novembre 2015. In generale, gli Azzurri hanno vinto 16 delle 25 partite disputate nel corso della loro storia contro i Diavoli Rossi. Per la gara di questa sera, parte leggermente favorito il Belgio: su Planetwin365, il segno “1” vale 2,65 volte la posta; su Betclic 2,57 e su Unibet 2,55.

Non sarebbe da escludere una prima frazione di gioco equilibrata: su Planetwin365, il segno “X” all’intervallo è dato a 2,15, su Betclic e WilliamHill 2,10. Allo stesso tempo, si potrebbe ipotizzare una gara più tirata e meno ricca di gol rispetto a quella giocatasi all’Olimpico: segnaliamo l’Under 2,5 finale, a 1,85 su Planetwin365; su Unibet la stessa giocata è a 1,79 e su Betclic 1,77.

Da provare anche il “No Goal”, ipotizzando che almeno una delle due squadre non riesca ad andare a segno durante il match: parliamo di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,98 e su WilliamHill 2,05. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 in favore dell’Italia: la quota è di 9,75 su Planetwin365; su Betclic di 8 e su WilliamHill di 8,50.