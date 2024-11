Ufficiale Bagnaia, altro cataclisma nel mondiale MotoGP: cambia tutto

Cataclisma in MotoGP, cambiano ancora gli scenari per Pecco Bagnaia: cosa è successo a poche ore dall’ultimo gran premio della stagione

Ventiquattro punti di distanza, con un gran premio ancora da disputare, sono obiettivamente un margine piuttosto ampio. A pochi giorni dalla fine del Mondiale 2024, il titolo deve ancora essere assegnato e la tensione è molta tra i tifosi di Pecco Bagnaia, campione in carica, e Jorge Martin, attualmente leader della classifica. In questo momento anche un minimo dettaglio può fare la differenza, ed è anche per questo motivo che le ultime notizie hanno scatenato un vero cataclisma.

Un anno dopo, ancora una volta lo spagnolo e l’italiano si trovano a duellare per la conquista di un titolo di straordinaria importanza nelle rispettive carriere. Rispetto a un anno fa, la prospettiva è però ribaltata e stavolta, al Montmeló, a inseguire dovrà essere Pecco, in una situazione quasi disperata, considerando il divario che si è venuto a creare tra i due dopo l’ultimo gran premio in Malesia.

Nonostante i 24 punti di distanza tutto però può ancora succedere e la situazione può essere nuovamente ribaltata. Ne è convinto anche un ex straordinario campione, lasciatosi andare in queste ore a un annuncio che può davvero cambiare le cose alla vigilia dell’ultimo appuntamento di un mondiale che tanti tifosi ricorderanno a lungo.

Clamoroso in MotoGP, cambia tutto: ribaltone Bagnaia, cosa sta succedendo

Guai ad abbassare la guardia, soprattutto in questa fase decisiva del Mondiale. Questa è la lezione che, in qualche modo, un ex campione del mondo come Jorge Lorenzo ha voluto impartire al connazionale Martin. Nonostante i 24 punti di distanza, lo spagnolo non può infatti dormire sonni tranquilli, anche perché Pecco è un pilota di talento e con la sua Ducati è in grado di realizzare anche la più straordinaria delle imprese.

Probabilmente molto si deciderà già dalla Sprint Race. Fin qui raramente le gare brevi hanno infatti regalato soddisfazioni a Bagnaia. Al contrario, è proprio sulle Sprint che Martin ha costruito una buona parte della sua classifica, ed è per questo che tenterà di chiudere i giochi per il titolo già al sabato.

Conquistando due punti in più del campione del mondo in carica, Martin si presenterebbe domenica in gara solo per una passerella, avendo già messo in tasca il titolo. Ed è questa la prospettiva che tutti i tifosi gli augurano, compreso lo stesso Lorenzo.

In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, l’ex pilota Yamaha ha infatti analizzato la situazione focalizzandosi proprio su questo aspetto: “Pecco e Jorge sono allo stesso livello in quanto a velocità e competitività, ma Martin ha dimostrato di averne di più sotto il profilo dell’esplosività e in partenza“.

Questo non vuol dire che Bagnaia non abbia comunque le carte in regola per crederci ancora: “Possiamo dire che Jorge è a benzina, mentre Pecco è un diesel. In gara tra i due la differenza si è vista, ma al contrario anche nella Sprint, e questo potrebbe fare la differenza“.