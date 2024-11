Addio Thomas Ceccon, notizia sconcertante poco fa

Brutte notizie per i tifosi di Thomas Ceccon, decisione clamorosa da parte del nuotatore veneto: addio improvviso, cosa è successo

Bye bye Thomas Checcon. Non arrivano buone notizie per i tifosi e i fan del nuotatore classe 2001, uno dei grandi protagonisti dello sport italiano nel 2024, grazie soprattutto alle medaglie vinte a Parigi (uno storico oro e un bronzo). L’azzurro ha infatti deciso di dire addio e salutare tutti. Una notizia clamorosa che ha lasciato anche gli addetti ai lavori a bocca aperta: in pochi potevano aspettarselo.

D’altronde, che Ceccon sia un personaggio imprevedibile non lo scopriamo certo oggi. Si tratta dello stesso atleta che a Parigi ha scelto di dormire all’aperto per il troppo caldo. Insomma, non è propriamente un nuotatore facile da interpretare nelle sue decisioni. Stavolta però davvero in pochi potevano prevedere una scelta del genere.

L’azzurro ha infatti deciso non solo di concludere in anticipo il suo 2024, proiettandosi già sui grandi appuntamenti della prossima stagione, ma ha scelto anche di salutare tutti per volare lontano dall’Italia con un unico vero obiettivo.

Ceccon saluta l’Italia: addio incredibile, il nuotatore ha preso una decisione clamorosa

La stagione 2024 per Ceccon è già finita. L’azzurro ha fatto sapere che in questi mesi non solo salterà gli Assoluti in vasca corta di Riccione, decisione già condivisa nelle scorse settimane, ma anche i Mondiali in vasca corta in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

Una scelta che, considerando quanto sia stata impegnativa e psicologicamente stressante la stagione che si avvia a conclusione, può anche essere compresa. Quello che in pochi si aspettavano è però che il nuotatore accompagnasse questa scelta anche con quella, piuttosto clamorosa, di salutare l’Italia.

I prossimi mesi Ceccon li trascorrerà in Australia. Lo ha confermato lo stesso oro olimpico nei 100 metri dorso durante la 24esima edizione del Galà del Calcio del Triveneto: “Mi allenerò per sei o sette mesi per cercare di prepararmi al meglio i Mondiali di Singapore. Voglio arrivarci al top“.