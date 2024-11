Marotta ed il sogno Champions con l’Inter: “Dobbiamo toglierci degli sfizi. Stadio? Vicini all’epilogo”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto alla presentazione del libro di Beppe Severgnini al Book City, al Castello Sforzesco di Milano.

Una semplice battuta che lascia intendere molto di ciò che il numero uno del club nerazzurro sogna o progetta per la sua Inter: “Dobbiamo ancora toglierci degli sfizi: Istanbul insegna…”, le sue parole. Chiaro riferimento alla finale di Champions League raggiunta, ma persa dalla squadra di Inzaghi nella stagione 2022/23, contro il Manchester City a Istanbul. Insomma, se già lo Scudetto della seconda stella ha segnato un punto storico per la società, la strada è soltanto all’inizio per Lautaro e compagni.

Poi sullo Stadio: “Il sindaco sta lavorando bene, sono molto fiducioso, ci stiamo avvicinando a un epilogo velocemente”.

Sulla corsa Scudetto: “Quando sento dei dirigenti dire “Lottiamo per arrivare nei primi 4”, dico “No! Lottiamo per vincere”, poi puoi anche non vincere, ma devi lottare per farlo”.