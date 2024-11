Preoccupazione per Sinner, brutte notizie: è crisi

C’è preoccupazione per Jannik Sinner: i suoi fan sono in ansia dopo aver appreso la notizia proprio durante le Atp Finals di torino

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner proprio nei giorni in cui il numero uno al mondo è protagonista alle ATP Finals di Torino. La concentrazione del tennista azzurro è tutta sui match e non potrebbe essere diversamente in vista della semifinale di domani. Tuttavia, è inevitabile per Jannik rivolgere il pensiero anche ad altri fatti ormai di dominio pubblico.

Fuori dal campo non si può dire che sia stato un 2024 lineare per Jannik dai vari acciacchi fisici alla nota vicenda del doping con la sentenza definitiva del TAS che dovrebbe arrivare a inizio anno. Se ne saprà di più tra qualche settimana con la minaccia concreta di una squalifica sempre pendente per il tennista azzurro che rischia 1-2 anni di stop come richiesto dalla Wada. Tuttavia, auando scende in campo, è tutta un’altra storia per Sinner che riesce ad essere performante come sempre.

Sinner, c’è aria di crisi? Le ultime indiscrezioni sono preoccupanti

Se c’è una cosa in cui Sinner sta dimostrando di essere il numero uno è proprio il non lasciarsi condizionare da ciò che gli accade intorno. I risultati recenti lo dimostrano. Ora però potrebbe esserci un nuovo problema – tutto da confermare – che riguarderebbe questioni di…cuore!

Circolano indiscrezione infatti su presunta crisi tra Jannik Sinner e la tennista Anna Kalinskaya, la sua attuale fidanzata con cui ha una relazione da qualche mese. I due avrebbero deciso di prendersi una pausa. I rumors arrivano dalla Russia, il paese della Kalinskaya, dove attualmente la tennista starebbe trascorrendo la post season, documentando il tutto sui social.

Ci sono due indizi importanti a conferma di queste voci. Il primo è appunto la permanenza in Russia della tennista che non è arrivata a Torino per seguire le ATP Finals e quindi le gare del suo ragazzo, come fatto in precedenza per altri tornei. Inoltre la Kalinskaya ha smesso di seguire Sinner su Instagram e non compare più tra i follower dell’azzurro. Al contrario, Jannik segue ancora la russa.

Il motivo dietro questa crisi, secondo i media russi, sarebbe la distanza tra i due. E per questo avrebbero deciso di prendersi una pausa di riflessione per meditare sul proprio futuro insieme. Al di là di questa versione però occorre sottolineare come proprio di recente il numero uno al mondo si era espresso con parole al miele verso la sua fidanzata in un’intervista. Chissà, dunque, come stanno realmente le cose in attesa di conferme o smentite dai diretti interessati che ad oggi non sono ancora arrivate.