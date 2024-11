Tutto vero, Verstappen cambia team: c’è la conferma

Max Verstappen e l’addio alla Red Bull, scenario che trova conferme nelle ultime dichiarazioni: svolta imprevista per l’olandese

Con il trionfo nel Gp del Brasile, con una grande rimonta partita dalla 17esima posizione e una serie clamorosa di sorpassi e numeri sulla pista bagnata di Interlagos, Max Verstappen ha risposto alla crisi della seconda parte della stagione e messo le mani sul quarto titolo mondiale. Allungo probabilmente decisivo, quello su Lando Norris, e la possibilità, il 24 novembre, di laurearsi nuovamente campione, a Las Vegas.

Da un certo punto in avanti dell’annata, la Red Bull non è più stata la vettura più veloce in pista, subendo il ritorno della McLaren e anche quello della Ferrari. Sono stati mesi duri per Verstappen, che ha dovuto tenere botta con la sua classe, aiutandosi anche con il margine costruito nei primi Gp quando aveva vinto a ripetizione e ringraziando che alle sue spalle gli inseguitori si togliessero in qualche caso punti a vicenda.

L’olandese, però, si avvia a centrare con merito il suo quarto titolo consecutivo. Tuttavia, con scenari incerti che lo riguardano per il futuro. Nella prossima stagione, lo vedremo ancora al volante della Red Bull, ma la sensazione è che il prossimo anno possa essere ancora più complicato per lui alla guida della vettura anglo-austriaca. La McLaren sembra ormai una realtà affermata e anche la Ferrari è in risalita, per di più con l’arrivo di Hamilton in vista.

Insomma, la prossima stagione potrebbe essere quella buona per interrompere il dominio di Verstappen sulla Formula Uno. Preludendo così a un cambio di scuderia. E sul tema, arrivano delle conferme.

Verstappen alla Mercedes, Toto Wolff ci crede ancora

La Mercedes, come detto, saluterà Hamilton e avvierà un nuovo ciclo con Russell e Antonelli alla guida. Ma nei pensieri del team principal Toto Wolff c’è sempre un posto per Verstappen, nel prossimo futuro.

Il manager ne ha parlato nel corso dell’High Performance Podcast, spiegando innanzitutto gli ottimi rapporti con Jos Verstappen, padre del campione del mondo. “Abbiamo una visione molto simile delle corse, andiamo molto d’accordo – ha affermato – Il futuro delle corse? È naturale guardare alla prossima generazione, sono entusiasta di avere George e Kimi nella prossima stagione. Ma se dovessimo considerare in futuro un accordo con Max, dovremmo muoverci tempestivamente“.

Un’idea che non lo abbandona, quella di rendere Verstappen l’erede di Hamilton e aprire una nuova striscia di successi.