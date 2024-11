Addio al tennis, colpo di scena Djokovic: il gesto non passa inosservato

Novak Djokovic si è lasciato andare a un gesto incredibile per l’addio al tennis: i tifosi sono rimasti senza parole

Mentre gli occhi degli appassionati di tennis sono tutti focalizzati su Torino per le ATP Finals che stanno vedendo il nostro Jannik Sinner tra gli assoluti protagonisti, non passa in secondo piano Novak Djokovic, il grande assente di questa edizione. Il suo futuro resta infatti un argomento di discussione, tra i suoi tifosi e tra i suoi detrattori, e una notizia delle ultime ore potrebbe essere un chiaro indizio sulle sue reali intenzioni.

Non può nasconderlo né agli altri, né a se stesso, questo è evidente. Djokovic sa bene che gli anni stanno trascorrendo molto velocemente.

Se ne accorge dalle risposte del suo fisico, ma anche dall’addio di alcuni dei suoi rivali storici, su tutti Federer e Nadal, e dalla crescita improvvisa di giocatori che, fino a pochi anni fa, potevano ammirare le sue partite solo dalla televisione, tra una lezione di scuola e l’altra.

Il tempo passa per tutti, anche per i fuoriclasse. Ed è forse anche per questo che le voci su un possibile addio imminente di Nole al circuito si sono fatte insistenti negli ultimi giorni, dopo la notizia del suo forfait alle Finals. La verità potrebbe però essere un’altra, come dimostrato da un gesto incredibile del serbo.

Djokovic, addio al tennis: il gesto del fuoriclasse sorprende i tifosi

Arriverà il momento anche per lui di salutare tutti, dire addio a uno sport che gli ha dato tantissimo e mettere la parola fine a una carriera cui non avrebbe potuto chiedere di più. Ma quel momento non è ancora così vicino come si potrebbe credere.

Questa è almeno la sensazione che filtra da Djokovic e dal suo entourage. In questo momento Nole si sente ancora un giocatore in attività, con un passato però importante condiviso con tanti campioni ormai entrati nei libri di storia. E proprio per rendere omaggio a questo passato il serbo ha preso una decisione importante, in grado di sorprendere tanti tifosi.

Consapevole che l’ultimo capitolo della carriera di Rafa Nadal, il suo più grande rivale in assoluto, si scriverà a Malaga con le Finals di Coppa Davis, Djokovic ha deciso di cancellare ogni impegno pur di essere presente. Lo ha confermato Benito Barbadillo, responsabile della comunicazione di Rafa, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Quando eravamo a Riyadh Nole è venuto a parlarci con tutto il suo team“, ha raccontato l’uomo della comunicazione di Nadal: “Si sono scambiati le racchette e ha confermato che sarebbe venuto a Malaga con tutta la famiglia in caso di semifinale“. Un gesto commovente che dimostra quanto la loro rivalità si sia trasformata, col tempo, quasi in una sincera amicizia, basata sulla stima reciproca e su un rispetto che non è mai mancato.

Rispetto che peraltro Rafa si è guadagnato sempre, in campo e fuori. E lo dimostra anche la contemporanea presenza, a Malaga, di altri suoi due grandi rivali, Federer e Murray: “Ci sono voci anche su di loro, magari possono organizzare un torneo di golf, lì Rafa può batterli ancora tutti“.