ESCLUSIVA SI Trabzonspor, Dragus: “Penso a dare il massimo per questi colori”

Nella giornata odierna, alcuni media rumeni hanno pubblicato articoli riportando presunte dichiarazioni di Denis Drăguș, calciatore del Trabzonspor, riguardo alla sua presunta volontà di lasciare il club. Il giocatore è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per chiarire la sua posizione e smentire le fake news che sono circolate su di lui nelle ultime ore:

“Vorrei prendere un momento per affrontare alcuni recenti articoli dei media che hanno riportato interpretazioni false e speculative delle mie dichiarazioni, attribuendo significati che sono sia errati che offensivi per me, la mia professionalità e il mio club. Sembra che queste speculazioni possano essere motivate da interessi che cercano di destabilizzare l’ambiente positivo che stiamo costruendo insieme e che stiamo cercando di proteggere con passione e duro lavoro. Sono pienamente impegnato a dare il massimo in campo e a rappresentare i nostri colori con immenso orgoglio, desideroso di dare il 101% per il club che ha dato il 101% a me”.

Lorenzo Lepore