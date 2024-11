Francia, Deschamps: “Domani ci saranno cambiamenti”

Didier Deschamps, ct della Francia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia: “Domani ci saranno cambiamenti, ho bisogno di vedere più giocatori con minuti“.

Così poi su Kephren Thuram, centrocampista della Juventus: “Kephren Thuram non c’è perché frenato da infortuni e ci sono tanti centrocampisti“.

Il Ct ha poi parlato così della possibilità di imparare ancora: “Se imparo ancora? Guardate Ranieri a 73 anni, è tornato ad essere allenatore della Roma, si impara sempre”

Deschamps ha poi parlato così della rescissione di Pogba con la Juventus: “Immaginavo Pogba trovasse un accordo, perché parlo spesso con lui“.

L’atmosfera nei suoi confronti: “Siamo secondi nel ranking Fifa, abbiamo fatto una Nations League con tanti giocatori giovani e con meno esperienza, è normale che ciò vada a discapito del risultato, ma siamo sempre vivi, siamo arrivati in semifinale all’Europeo. L’Italia e la Francia si sono qualificate, loro al momento sono in prima posizione, sappiamo quello che dobbiamo fare. Domani ci saranno cambiamenti perché ho bisogno di vedere i giocatori“.

Così su Kalulu: “Ha fatto molto bene l’anno dello Scudetto del Milan, ha avuto problemi fisici, ora ha ripreso meglio. Lo seguiamo, come tutti i giocatori, c’è anche una concorrenza importante in difesa. Mi fa sempre piacere tornare in Italia, sto bene dove sono, sia da allenatore che da giocatore ho passato tanti anni in Italia e sono stati anni bellissimo“.