Leclerc fa esultare la Ferrari: ultim’ora pazzesca

Charles Leclerc non si nasconde ed è pronto a provarci. Le ultime dichiarazioni fanno davvero ben sperare i tifosi della Ferrari

Il Mondiale del 2024 di Formula 1 è agli sgoccioli. Tra dieci giorni si ripartirà con la tappa di Las Vegas e si andrà tutto d’un fiato con gli ultimi tre appuntamenti, dopo la mini interruzione seguita al GP del Brasile. Una sorta di ultimissima sosta per piloti e costruttori con Ferrari pronta ad affrontare il finale di stagione che la vede in piena lotta per il titolo costruttori.

Se in quello piloti ormai Max Verstappen è un passo dal quarto mondiale di fila, per quanto riguarda il titolo costruttori è ancora tutto aperto. La McLaren è in testa e conduce con 36 punti proprio sulla Ferrari, attualmente seconda dopo aver superato la Red Bull. Vasseur e i suoi tenteranno il tutto per tutto per tornare a vincere dopo 16 anni, anche se resta obiettivamente complicato.

Leclerc, i tifosi della Ferrari sognano: arriva l’annuncio

Proprio nelle ultime ore è arrivato un annuncio da parte di Charles Leclerc che sta facendo sognare i tifosi della Ferrari. Il monegasco è più concentrato che mai nel provare ad arrivare al titolo. Insieme al compagno di scuderia (ancora per poco) Carlos Sainz, il pilota monegasco era a Londra tra gli ospiti vip per la premier del film “Il Gladiatore 2.”

Dopo aver asserito in maniera onesta di non essere un particolare fan di cinema e di aver visto il primo Gladiatore solo qualche giorno fa, Leclerc si è concentrato sulle gare ancora da disputare. “Quello di Las Vegas è un circuito in cui dovremmo andar bene” afferma in maniera ottimistica dando un segno di fiducia ai fan.

Leclerc e la Ferrari daranno tutto per arrivare più lontani possibile e le sensazioni sono positive: “Un tracciato che sembra favorevole per noi – prosegue Charles – Siamo tutti vicini nella lotta per la vittoria, di sicuro avremo una chance per arrivare al successo, proveremo a sfruttarla”. Un Leclerc dunque in fiducia, forte anche degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno nella prima edizione del GP di Las Vegas con il primo posto in qualifica e il secondo alle spalle di Verstappen in gara. Risultati che risollevarono la Ferrari dopo un inizio di weekend drammatica con la monoposto di Sainz distrutta in più parti dopo l’impatto con un tombino.