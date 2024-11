Ritiro Marquez, ultim’ora assurda: c’è l’annuncio

Lo spagnolo Marc Marquez ha deciso, ecco cosa farà in futuro: i dettagli e la volontà dell’ex Honda

Tutto pronto per il gran finale della MotoGp. Tra poche ore Jorge Martin e Pecco Bagnaia scenderanno in pista per l’atto finale della stagione, alla ricerca di un titolo che per lo spagnolo sarebbe il primo della sua carriera mentre per l’italiano, che deve compiere una vera e propria impresa, sarebbe il terzo consecutivo.

Dietro di Loro Marc Marquez ed Enea Bastianini, spettatori non paganti di uno spettacolo straordinario. Divisi da un solo punto in classifica, Bastianini cerca un risultato importante prima di lasciare il posto proprio allo spagnolo. Marquez, dal canto suo, sembra aver ritrovato la forma di un tempo, con le dovute differenze del caso ovviamente. Erano quattro stagioni che il campione iberico non riusciva ad essere così competitivo, preludio di un 2025 in sella alla Ducati ufficiale sulla quale Marquez punta al titolo.

“Il cambiamento è stato azzeccato, perché altrimenti quest’anno avrei annunciato il mio ritiro. Avevo molti punti interrogativi nella mia mente. Ma ora tutti i dubbi sono scomparsi”, ha dichiarato lo spagnolo in queste ore come riportato da ‘Adnkronos’.

MotoGp, Marquez non ha dubbi: il futuro sarà roseo in Ducati

Marc Marquez sente di essere tornato competitivo, una sensazione che non provava dal 2019. E se da un lato iniziano a salire i dubbi relativi al suo rapporto con Bagnaia nel box Ducati l’anno prossimo, dall’altro è stato lo stesso Marc a placare gli animi e a tranquillizzare tutti.

Per Marquez, come da lui dichiarato, Pecco sarà il punto di riferimento all’interno del box e l’obiettivo principale sarà avvicinarsi al suo livello. “Spero che entrambi lotteremo per il titolo, evidenzierebbe la nostra competitività [..] Sicuramente io e Pecco avremo un bel rapporto professionale. Aiuteremo la Ducati, proveremo a vincere il titolo. È il mio obiettivo per i prossimi anni”, ha continuato lo spagnolo.

Ciò che è certo è che la Ducati continuerà ad essere competitiva, anche se quasi sicuramente troverà più concorrenza degli ultimi anni. Il passaggio di Jorge Martin in Aprilia e di Enea Bastianini in KTM ampliano il ventaglio di moto che lotteranno per qualcosa di importante nel 2025. Resta soltanto da capire se la scelta di Ducati risulterà vincente o se creerà soltanto caos all’interno di un box ormai consolidato come quello della rossa, nel quale Bagnaia lavora da cinque anni.