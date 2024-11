Top 10 per Lorenzo Musetti, gli italiani sognano ad occhi aperti

Lorenzo Musetti fa sognare gli appassionati italiani, ecco il salto di qualità: la top 10 del ranking Atp non è più un tabù!

Quello di novembre è sempre stato un mese particolare per il tennis e i tennisti. Perché è il periodo dell’anno in cui vanno in scena gli ultimi tornei e rappresenta il momento giusto per fare un bilancio della stagione, nonché per programmare attentamente quella successiva. Lo sa bene Lorenzo Musetti, il quale – in attesa di difendere i colori Azzurri in Coppa Davis – sta trascorrendo queste giornate con lo sguardo rivolto tra recente passato e prossimo futuro.

Guardandosi alle spalle, Lorenzo, vede un’annata partita abbastanza male ma poi messasi bene dall’estate in avanti. Periodo durante il quale ha inanellato tre finali, tre semifinali e una prestigiosissima medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Guardando invece al 2025, il giovane carrarino vede dinanzi a sé una stagione in cui sarà chiamato a fare il definitivo salto di qualità.

Musetti, tutto pronto per il salto di qualità: le sue parole sono chiarissime

Non è un mistero, infatti, che Musetti ambisca a raggiungere Jannik Sinner nel gotha del tennis mondiale. A confermarlo è stato lo stesso classe 2002 toscano in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘SuperTennis’ in occasione delle Nitto Atp Finals di Torino.

“Sto bene, mi sto allenando tanto. È stata una stagione impegnativa, piena di successi e di emozioni in campo e fuori. Finora la mia migliore in termini di risultati. La medaglia olimpica ha coronato un sogno, ancora più della semifinale a Wimbledon”, ha affermato Musetti alla TV ufficiale della FITP, riavvolgendo il nastro del 2024. “L’obiettivo è arrivare a Torino per l’anno prossimo“, ha poi aggiunto.

Dopodiché, “Il Magnifico” è entrato nel merito delle sue ambizioni dicendo: “Quest’anno ci eravamo posti l’obiettivo della costanza di risultati. Ma la continuità, il livello medio sono qualcosa che devo alzare se voglio realizzare il sogno di entrare tra i primi 10 del mondo“.

Insomma, il tennista azzurro è ben consapevole di avere tutte le carte in regola per stare tra i migliori ma è altrettanto consapevole di dover compiere ancora qualche passettino per posizionarsi al loro fianco. La speranza è che ciò possa avvenire molto presto, gli indizi lasciati nel corso degli ultimi tempi vanno tutti in questa direzione e i tifosi sperano di vederlo primeggiare.