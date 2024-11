Verstappen “malato”: stavolta ha stupito tutti

Verstappen non l’ha presa bene e il suo annuncio ha sconvolto tutto il mondo della Formula 1: per l’olandese potrebbe esserci qualcosa che non va

Il campione del mondo in carica ha un suo modo di vedere le cose all’interno del Circus. La sua attenzione è incentrata solo sulla pista e questo lo ha reso forse meno amato di quanto meritasse dal punto di vista strettamente mediatico.

Max Verstappen è sempre un personaggio speciale nel mondo della Formula 1 e non solo per i suoi straordinari successi. Quest’anno può centrare il quarto titolo mondiale consecutivo con la Red Bull, andando ad eguagliare il record di Sebastian Vettel. Rispetto al dominio delle passate stagioni in quest’occasione ci sta mettendo del suo, perché la McLaren ha dimostrato di essere superiore alla sua monoposto. In Brasile ha compiuto un’autentica impresa e ora con 62 punti di margine a sole 3 gare dal termine (Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi), il titolo sembra essere più vicino.

Proprio in Nevada Verstappen fu protagonista lo scorso anno di un siparietto molto curioso. La presentazione del Gran Premio americano avvenne in modo sfarzoso, in pieno stile della Strip, dando all’olandese una brutta sensazione. Nelle interviste dichiarò addirittura di sentirsi come “un pagliaccio al circo”, visto che per il suo interesse l’unica cosa che conta è la vittoria in pista.

Max Verstappen contrario alla presentazione collettiva delle monoposto: “Spero di essere malato”

Proprio in pieno stile Max non è andato giù il nuovo evento organizzato dalla Formula 1 per l’inizio del prossimo anno. Si perché per iniziativa di Liberty Media, ci sarà un super show il 18 febbraio per la presentazione delle nuove vetture, che si svolgerà all’O2 Arena di Londra. Per i 75 anni della storia del Circus, tutti i team sveleranno le proprie monoposto in contemporanea, dando poi il via ufficiale all’inizio della stagione.

Questi super meeting, anche glamour, non vanno a genio a Verstappen e ancora una volta non ha perso occasione per dirlo. Durante un livestream si è parlato del piano di lancio della F1 e Verstappen ha fatto una battuta: “Spero di essere malato quella settimana”.

Un modo simpatico per far capire quanto possa essere poco attratto da tutto ciò. Vedremo se la Red Bull lo convincerà a non prendersi un giorno di malattia forzata, anche perché il campione del mondo deve essere presente ad un evento del genere.