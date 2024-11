Folgore Caratese, vittoria sulla Pro Sesto con doppietta di Simeri

Successo della Folgore Caratese contro la Pro Sesto nella gara del girone B di serie D trasmessa da Sportitalia. Decide una doppietta del bomber Simone Simeri che prima sblocca il risultato su calcio di punizione a metà del primo tempo e poi chiude i conti nella ripresa. Nel finale arriva la rete della Pro Sesto con Djoulou Zohoki ma gli ospiti, rimasti anche in 10 a causa del rosso a Busatto, non cambiano l’esito della sfida allo Sportitalia Village. La Folgore Caratese vince e raggiunge quota 20 punti in classifica.