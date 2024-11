Jasmine Paolini, colpo di scena inatteso: stravolto di nuovo tutto

La notizia è arrivata proprio a ridosso degli impegni in Billie Jean King Cup. La nuova stagione di Jasmine Paolini comincerà subito

Non solo Jannik Sinner. Se il 2024 è stato un anno memorabile per il tennis italiano, parte del merito va anche a Jasmine Paolini. Un’annata straordinaria quella dell’azzurra che terminerà la stagione da numero 4 del ranking WTA dietro a tre campionesse Slam ovvero Sabalenka, Swiatek e Gauff.

L’ascesa di Jasmine è cominciata con la vittoria al Wta di Dubai ed è proseguita con le due finali raggiunte al Roland Garros e Wimbledon e perse contro Swiatek e Krejcikova, quest’ultima non senza rimpianti. Alle Olimpiadi di Parigi, la Paolini ha conquistato la medaglia d’oro con Sara Errani nel doppio, entrando ulteriormente nella storia del tennis italiano. Mai prima della coppia azzurra, infatti, un tennista italiano era riuscito a conquistare il traguardo più ambito ai Giochi.

Dopo un’estate senza sussulti, la Paolini ha disputato per la prima volta in carriera le WTA Finals sia in singolare che in doppio di nuovo con la Errani. Eliminata in entrambi i tornei nella fase a gironi, ora Jasmine è in campo a Malaga nella Billie Jean King Cup dove è stata decisiva per la qualificazione in semifinale delle azzurre di Tathiana Garbin con le due vittorie ottenute in singolare contro la Uchijima e in doppio con il 6-3; 6-4 rifilato alla coppia Aoyama-Hozumi con Sara Errani di nuovo al suo fianco.

Jasmine Paolini ci sarà: ufficiale la sua partecipazione all’evento

Con conclusione della BJK Cup, terminerà anche la stagione di Jasmine. Sappiamo già quando inizierà la prossima ovvero tra poco più di un mese. E’ ufficiale infatti la partecipazione della Paolini alla World Tennis League, il torneo esibizione misto a squadre, in programma dal 18 al 22 dicembre ad Abu Dhabi.

L’azzurra è stata inserita nel Team Kites insieme a Stefanos Tstitsipas, alla compagna di quest’ultimo Paula Badosa e Nick Kyrgios che tornerà in campo a un anno e mezzo di distanza dall’ultima partita disputata all’Atp di Stoccarda 2023.

Oltre ai Kites, saranno tre le altre squadre partecipanti alla World Tennis League. Daniil Medvedev guiderà i Falcons con Rublev, Rybakina e Caroline Garcia. Compongono gli Hawks, Taylor Fritz, Sabalenka, Andreeva e l’indiamo Sumit Nagal. Infine, con gli Eagles ecco Swiatek, Ruud, Krejcikova e Hurkacz. I quattro team si affronteranno tra loro tra il 18 e il 21 dicembre con la finale prevista il giorno successivo.

La World Tennis League rappresenterà dunque un test di preparazione per Jasmine Paolini in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025, previsto anch’esso già a dicembre. La numero 4 WTA sarà in campo dal 27 dicembre nella United Cup, il torneo misto a squadre che, come da consuetudine, apre la nuova annata tennistica. Oltre alla Paolini, l’Italia schiera Cobolli, Vavassori, Errani, Gigante e Moratelli. Gli azzurri disputeranno le partite del girone a Sydney contro Francia e Svizzera.