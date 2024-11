L’Italia cade a San Siro: 3 a 1 per la Francia, azzurri avanti come secondi

L’Italia ci prova, ma cade soprattutto per i propri errori e per la bravura di alcuni singoli giocatori della Francia: 3 a 1 per i transalpini a San Siro, che passano ai quarti di Nations League come primi nel girone. Azzurri comunque qualificati, ma affronteranno un sorteggio più duro dato che vanno avanti come secondi.

Primo tempo

Prima mezz’ora di gioco di grande difficoltà per gli Azzurri, la Francia trova due gol con un colpo di testa di Rabiot e uno sfortunato autogol di Vicario su una bella punizione di Digne. Sul primo calcio d’angolo c’è una perfetta girata di testa di Rabiot che batte Vicario.

Poco dopo la mezz’ora ecco la punizione del raddoppio: Digne calcia, palla che sbatte sulla traversa, poi sulla schiena di Vicario e finisce in rete per uno sfortunatissimo autogol. Dal piede di Dimarco però l’Italia si rianima: cross al centro, non ci arriva Frattesi, ma Cambiaso sì che fa 1-2.

Secondo tempo

Nkunku ci prova subito dalla distanza, Vicario è attento. L’Italia va alla caccia del pari, faticando a creare situazioni davvero pericolose. Al 65′ arriva una grande punizione per gli azzurri, proprio mentre Spalletti preparava le contromisure sui cambi: altro corner, altra incornata di testa di Rabiot, che stavolta la manda all’angolino con un colpo da centravanti. Solo poi entrano Kean, Rovella e Raspadori. Ci prova Cambiaso da fuori area: tiro a fil di palo, ma fuori. Proprio Kean ci prova, ma Maignan si supera e compie un miracolo.