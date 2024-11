Spalletti: “Dovevamo avere più qualità, tre mesi positivi post Europeo”

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha parlato nel post match della gara persa contro la Francia a San Siro, che ha condannato gli azzurri al secondo post nel girone di Nations League. Per gli Azzurri sarà sfida nei quarti contro Portogallo, Germania o Spagna. Queste le dichiarazioni di Spalletti a Rai Uno: “Abbiamo concesso tanto da calcio piazzato, non siamo stati tranquilli poi, abbiamo forzato la partita spendendo tante energie. E’ stata anche un po’ casuale la sconfitta, la partita è stata in equilibrio, potevamo gestirla meglio ma alla fine l’altro calcio piazzato ci ha creato problemi. Sono stati bravi loro a chiudersi e a non lasciarci più spazio”

Cosa vi ha creato piu problemi?

“La non pulizia di gioco sicuramente, dovevamo avere più qualità nello stretto e non solo. Non siamo stati bravi a scavare quegli spazi lì”

Il percorso del girone è però positivo…

“Sicuramente positivo, l’impegno c’è, le cose buone anche. E’ chiaro che questa sconfitta qualche problema lo crea, come sicurezza e convinzione. Le certezze le abbiamo acquisite, ce le abbiamo e dobbiamo portarle avanti”