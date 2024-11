Terremoto alla Ferrari, tifosi gelati: è successa una cosa terribile

Notizia che lascia di stucco i tifosi della Ferrari. Questa davvero non ci voleva. Vasseur ha confermato tutto

Negli ultimi mesi, i tifosi Ferrari hanno ripreso a sognare in grande. La Scuderia ha ottenuto alcuni risultati davvero positivi e prestigiosi nel mondiale di Formula 1 attualmente in corso grazie ai successi di Charles Leclerc nei gran premi di Monaco, Monza e Austin e quello più recente di Carlos Sainz in Messico.

Ci sono speranze dunque per il prossimo futuro del Cavallino Rampante, enfatizzate anche dall’arrivo ormai imminente di Lewis Hamilton in scuderia. Il campionissimo britannico ha sposato il progetto Ferrari e formerà con Leclerc una delle coppie più forti di sempre nella storia della F1, quella ideale, almeno sulla carta, per riportare il marchio Ferrari a vincere un mondiale di F1.

C’è però una notizia che riguarda la Ferrari stessa e che potrebbe far cominciare con un handicap la scuderia di Maranello in vista della prossima stagione di F1. Pare che il team sia in ritardo sulla progettazione della nuova monoposto a causa di un disguido comunicativo, il quale potrebbe portare conseguenze non positive.

Ferrari in ritardo rispetto ai rivali: colpa della FIA?

Il problema di cui si sta parlando, evidenziato dal magazine Motorsport, riguardo lo sviluppo delle ali flessibili che dovrebbero comparire sulla nuova monoposto Ferrari. Un’innovazione su cui puntano fortemente quasi tutte le scuderie di Formula 1 in vista della stagione che verrà, poiché atte ad eliminare la caratteristica intrinseca di sottosterzo a bassa velocità e sovrasterzo ad alta velocità delle monoposto a effetto suolo.

Il team Ferrari è in netto ritardo sullo sviluppo di questo dispositivo, per colpe non propriamente sue. Infatti la scuderia italiana ha presentato solo al GP di Austin i progressi sulle ali, con un disegno migliorato rispetto a quello visto a Singapore.

Le novità sulle ali flessibili sarebbero dovute arrivare già due mesi fa ma la Ferrari ha interpretato le disposizioni FIA come un freno sulle innovazioni previste sulla monoposto. La FIA, guidata da Mohammed Ahmed Sultan Bin Sulayem, ha poi cambiato idea dando il via libera alle modifiche, tanto che team come Mercedes e McLaren hanno già aggiornato tale comparto tecnico evidenziato miglioramenti aerodinamici importanti.

“C’è frustrazione perché a un certo punto stavamo aspettando la decisione della FIA quando hanno installato le telecamere. Eravamo convinti che la decisione sarebbe stata negativa. E invece è stato dato il via libera! Quindi probabilmente abbiamo perso uno o due mesi” – ha ammesso uno stizzito Frederic Vasseur, team principal Ferrari.