Ufficiale Berrettini, annuncio improvviso: i fan incrociano le dita

Svolta ad un passo per Matteo Berrettini? Arriva l’annuncio ufficiale all’improvviso. I fan sperano e incrociano le dita, coinvolto indirettamente anche Jannik Sinner!

Gli ultimi periodi non sono di certo stati fortunati per Matteo Berrettini. Il classe ’96 che per alcuni anni è stata la nostra punta di diamante nel tennis, prima dell’esplosione di Sinner, vive un momento delicato a causa dei continui problemi fisici che non gli hanno lasciato modo di essere protagonista.

Ormai è consuetudine da qualche tempo parlare molto anche di quanto gli accade fuori dal mondo del tennis con le varie vicende di gossip che lo riguardano. La cosa infastidisce non poco Berrettini che più volte ha chiarito come il suo focus è solo sullo sport e che non voglia parlare di altro. Intanto però nel corso dei mesi sono impazzati le voci che lo vedono, dopo la separazione ormai nota con Melissa Satta, insieme a Federica Lelli, influencer e modella romana, già nota per esser stata l’ex del cantante Ultimo.

Berrettini, l’annuncio che scuote i fan: adesso si può sognare!

Intanto gli infortuni continuano a tormentarlo ed è per questo che ha deciso di affidarsi ad un nuovo preparatore atletico, per cercare di limitare quanto più possibile gli acciacchi fisici. Il suo 2024 è stato un calvario, più il tempo passato ai box che in campo. Di Berrettini ricordiamo la splendida sfida disputata contro Sinner in un derby tutto italiano a Wimbledon e qualche altro sprazzo in tornei meno rilevanti che hanno comunque contribuito a mettere partite nelle gambe. Intanto l’annuncio improvviso delle ultime ore scuote i fan.

Il nuovo preparatore atletico è Umberto Ferrara, che in passato ha collaborato con Jannik Sinner. Proprio l’altoatesino è stato interrogato su questa nuova partnership in conferenza stampa direttamente da Torino, dove in questi giorni è protagonista nelle ATP Finals. Le sue parole sono di buon auspicio per il collega, una speranza per tutti i fan.

“Ho visto sia Berrettini che Ferrara nell’ultimo giorno a Montecarlo. Sicuramente Umberto è un ottimo preparatore e posso dire che farà un ottimo lavoro con Matteo“ dice sicuro il classe 2001. E se lo dice il numero uno al mondo c’è da crederci. Poi continua sull’argomento: “Matteo ha avuto tanti problemi fisici in passato e credo che Umberto possa essere la persona giusta per fare un ottimo lavoro ed eliminarli”. Non resta che da vedere se questo sarà davvero la svolta per Berrettini.