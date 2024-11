Ultim’ora, squalifica Sinner per doping: l’annuncio è appena arrivato

Caso doping, parla Jannik Sinner: annuncio molto importante sulla squalifica, cosa sta succedendo

Non c’è solo il tennis ‘giocato’ nella testa dei tifosi di Jannik Sinner, in questo entusiasmante finale di stagione 2024. Per quanto l’attenzione sia rivolta, giustamente, alle ATP Finals, e poi alle importantissime finali di Davis a Malaga, è chiaro che il pensiero vada ancora al caso Clostebol e all’ipotetica, almeno per ora, squalifica che incombe sul tennista azzurro.

Un possibile stop che preoccupa tutti i tifosi italiani, e in particolar modo i supporter più sfegatati del numero uno al mondo. Un po’ meno, invece, lo stesso tennista altoatesino. In questo momento Sinner è concentratissimo sul finale di stagione da disputare e vivere con grande coinvolgimento, e non ha tempo e voglia per distrarsi con situazioni spiacevoli.

Inoltre, lo stesso numero uno al mondo in conferenza stampa ha chiarito un aspetto molto importante sulla vicenda Clostebol, lasciandosi andare a un annuncio che in pochi si sarebbero aspettati.

Il peggio sembra infatti ormai essere alle spalle e anche nel suo team prevale, più che la paura per quel che potrebbe succedere, l’ottimismo per una sentenza che non dovrebbe essere in alcun modo sconvolgente.

Sinner e il caso doping, annuncio clamoroso: cosa sta succedendo

Non sarà per la sua importanza nel mondo del tennis che non arriverà nessuna squalifica, come paventato da illustri commentatori, tra cui Goran Ivanisevic. Semplicemente, Sinner non dovrebbe ricevere nessuno stop perché innocente.

Questo è almeno l’epilogo che l’azzurro e il suo staff si aspettano, la fine più scontata di una vicenda che lo ha coinvolto per mesi e mesi ma che, prima dell’intervento tardivo della Wada, è già stata giudicata da tre organi competenti, e sempre in maniera positiva per il tennista.

Sinner è consapevole e per questo sente di non aver nulla da temere, come rivelato in conferenza stampa: “Attualmente non sono molto stressato per la vicenda doping. Abbiamo già vissuto tre udienze e tutte e tre si sono concluse con esito positivo“.

Questo non vuol dire che non ci sia alcun pericolo in vista. Semplicemente, in questo momento Sinner non vuole distrarsi con questioni extra campo, consapevole che ci sono buone possibilità che ancora una volta il tutto possa concludersi con una sentenza a lui favorevole: “Mi sento molto ottimista“.

Parole che tranquillizzano i suoi fan e in generale il mondo del tennis, mai come in questo momento bisognoso di un’assoluzione totale per un giocatore che è diventato un idolo non solo per il pubblico italiano, ma per tantissimi tifosi in tutto il mondo.