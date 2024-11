Addio ad appena 22 anni, vuoto incolmabile nel mondo del calcio

Un vuoto incolmabile nel mondo del calcio: decide di appendere le scarpette al chiodo a soli 22 anni. Tifosi distrutti dalla sua storia

Arriva una di quelle notizie che spiazzano. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Inseguire un sogno, fin da quando sei un bambino, e raggiungerlo dopo aver affrontato tantissimi sacrifici. Poi, a soli 22 anni, decidi di chiudere con tutto e di appendere definitivamente le scarpette al chiodo. Purtroppo non per una tua scelta, ma per un motivo ben preciso.

La vicenda arriva direttamente dal Regno Unito e vede come protagonista Myles Sohna. Il sogno del calciatore di esordire in Premier League si conclude per sempre. Una decisione sofferta quanto inevitabile. Il difensore, dopo aver militato nelle giovanili dell’Aston Villa, ha chiuso per sempre con il calcio. Lo ha fatto con un post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram.

Tanti, forse anche troppi, gli infortuni che gli hanno impedito di giocare con una certa continuità. Di lui si parlava un gran bene. Molti addetti ai lavori, infatti, lo consideravano come una delle giovani promesse di questo sport. Si è trattato di una di quelle decisioni, come riportato nella sua lunga lettera, difficili da prendere. Ci ha pensato per mesi, ne ha parlato anche con uno specialista, fino a quando non ha deciso che la soluzione migliore era quella di mollare tutto. Ma solo ed esclusivamente per il suo bene.

Lascia il calcio a 22 anni, il sogno del difensore si spegne per sempre

Sia a livello mentale che fisico ha vissuto le ultime tre stagioni nella peggiore maniera possibile. Il destino è stato molto crudele con Sohna. Prima la rottura del legamento crociato anteriore alla gamba destra. Poi quella sinistra. Per due stagioni consecutive. In quella occasione, però, non ha subito mollato. Anzi, si è rimesso subito in sesto con fisioterapie ed allenamenti per continuare ad inseguire il suo sogno.

Purtroppo, però, la fortuna ha deciso di voltargli nuovamente le spalle: “Più di un anno fa ho subito un altro grave infortunio al ginocchio. Nel giro di pochissimo tempo sono stato sotto i ferri per ben tre volte“. L’ultima sua partita disputata è datata 21 ottobre 2022. Si trattava di un match, valido per il campionato Under 21, tra il suo Aston Villa ed il Nottingham Forest. Non avrebbe mai immaginato che, dopo una nuova operazione, la sua carriera potesse terminare per sempre.

Non ci ha minimamente pensato a questa possibilità. Purtroppo, però, per lui è accaduto veramente. Il dolore ed il gonfiore non sono affatto svaniti. Anzi, continuano a tormentarlo. Continuare a giocare, in queste condizioni, non solo lo avrebbe peggiorato fisicamente, ma soprattutto gli avrebbe rovinato la vita in futuro. “La salute viene prima di tutto” ha concluso Myles che ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi anni terribili.