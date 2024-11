Inter, le ultime sulle condizioni Calhanoglu: l’annuncio del dottor Volpi

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, si è infortunato durante il match di Nations League contro il Galles e domani sera sarà presente per la sfida contro Montenegro. Nonostante il ko e dopo gli esami a cui si è sottoposto in Turchia non è tornato a Milano dove effettuerà ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema e i seguenti tempi di recupero.

Una situazione che l’Inter ha immediatamente tranquillizzato con le parole del dottor Piero Volpi, responsabile dell’area medica del club nerazzurro. “Siamo in contatto con i responsabili dell’area medica della Turchia e con i dirigenti, fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente grave. Al rientro faremo un altro accertamento, speriamo che i tempi siano i più brevi possibili perché è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero avere sempre a disposizione”. Queste le dichiarazioni concesse durante la trasmissione ‘La Politica nel pallone’, in onda sulle frequenze di Radio Rai Gr Parlamento.