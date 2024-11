Lo Sportitalia Village diventa centro CONI: firmata la convenzione

Lo Sportitalia Village investe sul futuro dello sport italiano e mette a disposizione del CONI le sue strutture avanzate, già casa della Folgore Caratese, per lo sviluppo dei progetti di orientamento e avviamento allo sport che il Comitato Olimpico nazionale dedica a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Un progetto intitolato “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo sport” che troverà spazio e contesto adeguato in un centro sportivo all’avanguardia con campi di calcio a 11, 7, 6 e 5, palazzetto dello sport per volley, calcio a 5, boxe, basket, piscina aperta, 3 campi padel chiusi e riscaldati oltre a un percorso di sabbia, una palestra, ristorante e bar.

La firma della convenzione è stata fortemente voluta da Michele Criscitiello, patron della Folgore Caratese e anima dello Sportitalia Village che nell’ultimo anno ha fatto registrare un incremento notevole di presenze e attività sportive legate non solo al calcio e indirizzate anche all’attività giovanile e dei più piccoli.

Il progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo sport” che troverà nello Sportitalia Village una casa accogliente e dedicata è organizzato dal CONI attraverso i propri comitati regionali e ha l’obiettivo di offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto livello.

Anche allo Sportitalia Village, dunque, si cominceranno a individuare e costruire i campioni del futuro. Ragazze e ragazzi che faranno battere il cuore degli italiani con le loro imprese alle Olimpiadi. A loro disposizione, oltre alle strutture, ci saranno staff di educatori tecnico sportivi con laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, oppure Tecnici Federali esperti nell’attività giovanile, tutti con esperienza consolidata in progetti indirizzati alle fasce di età under 14.