Tamberi commovente, gesto da brividi: l’annuncio è appena arrivato

Gianmarco Tamberi lo ha fatto ancora. Il gesto è sorprendente e, stavolta, è stato davvero apprezzato da tutti

Gianmarco Tamberi è senza dubbio una leggenda dello sport italiano e sicuramente un personaggio fuori dal comune. Una persona divisiva che a volte ha creato anche antipatie nel mondo social con critiche anche pesanti.

Oltre agli indiscutibili risultati di campo Gianmarco è anche protagonista fuori dalla pista di atletica. L’ex campione è sempre pronto ad aiutare gli altri e a fare qualcosa per il prossimo. Nelle ultime ore è stato protagonista di un gesto bellissimo e lo ha voluto rendere noto sui propri canali social.

Quei social che recentemente aveva in parte inutilizzato, complice la delusione per le Olimpiadi di Parigi, evento in cui credeva molto e che ha disputato in condizioni non certo ideali per gli effetti di una calcolosi ai reni. Ma non sono queste le cose più importanti e Gianmarco lo ha voluto sottolineare in un post Facebook.

Gianmarco Tamberi, il gesto è da brividi

Tamberi è stato protagonista di una serie di incontri presso l’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona dove ha incontrato suoi piccoli fan. L’atleta ha chiarito il motivo di questa visita, compiuta per stare vicino a persone, specialmente bambini in questo caso, che soffrono e a cui ha voluto dare qualche momento di spensieratezza.

Il campione di salto in alto – attraverso il suo profilo Facebook – ha spiegato: “Cari amici, sono stato un pò assente in questo periodo ma sto prendendo un pò di tempo per rimettere in ordine cose che avevo lasciato indietro dopo Parigi“. Parole chiare e che testimoniano come il 2024 non sia stato un anno semplice per lui.

Tamberi ha poi proseguito: “Ci tenevo a ringraziare le persone che ho incontrato in questi giorni, tante persone speciali e stupende e persone che si stanno dedicando ad aiutare chi ha più bisogno“. Gianmarco ha postato la foto con i medici e gli infermieri che fanno tanto per aiutare chi ha problemi, la cui azione viene spesso sottovalutata.

E non poteva mancare un riferimento ai bambini con il campione che conclude: “Spero di esser riuscito a strappare un sorriso o anche solo ad aver dato un briciolo di forza e di speranza ai bambini e ai ragazzi che ho incontrato in questi giorni. Stanno tutti lottando come leoni per riprendersi in mano la loro vita”.