Juve, Vlahovic sull’infortunio: “Problema ai flessori della coscia, domani vediamo”

In casa Juventus trattengono il respiro: Dusan Vlahovic è uscito all’88’ di Serbia-Danimarca per infortunio e secondo quanto riferito da Giovanni Albanese non filtrano buone sensazioni, dato che sicuramente salterà le sfide contro il Milan in campionato e Aston Villa in Champions. I bianconeri temono un lungo stop e attendono il centravanti a Torino per i necessari accertamenti.

Lo stesso Vlahovic al termine del match ha parlato a bordocampo con i media locali spiegando: “Ho sentito un problema ai flessori della coscia e ho dovuto chiedere un cambio, non sono riuscito a finire la partita, anche se avrei voluto. Domani torno a Torino. Farò tutte le visite necessarie e vedremo di cosa si tratta”.