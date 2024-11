Atalanta, Lookman show: è tra i 5 finalisti per il Pallone d’Oro Africano

Impossibile dimenticare come in 90′ abbia deciso la finale di Europa League: tripletta al Bayer Leverkusen e Atalanta campione. Il binomio Gian Piero Gasperini – Ademola Lookman continua a regalare sorprese con il nigeriano nella Top5 del Pallone d’Oro Africano. L’ultima stagione è stata a dir poco incredibile con l’attaccante orobico super protagonista e con la Dea che è tornata a calcare il palcoscenico della Champions League dopo il quinto posto dello scorso anno, chiusa con 17 reti e 10 assist in 45 presenze. Partenza col botto e primi mesi incredibile con l’Atalanta: 8 gol, 5 assist in 14 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione.

PLAYER OF THE YEAR: LA TOP-5 PER IL PALLONE D’ORO AFRICANO